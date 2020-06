Your browser does not support the video tag.

El gobierno estatal presentó una denuncia contra Ricardo Forcelledo Cabrera en la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de ser acusado a través de redes sociales de golpear, difamar y amenazar a varias mujeres de Puebla.

En rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que la querella estuvo a cargo de la subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos, Raquel Medel Valencia, luego de que la diputada federal Alessandra Rojo de la Vega le diera a conocer –directamente al morenista- el caso a través de Twitter.

Refirió que el señalado tiene otras dos denuncias en su contra de las mujeres agraviadas, por lo que se están aportando las pruebas y haciendo las diligencias correspondientes, a fin de que la FGE sea la que determine su ejercita acción penal o no contra esta persona.

“El viernes fui arrobado por una diputada federal del Verde respecto a la historia de un atropello a una mujer de Tehuacán, por eso desde ese día actuamos, la denuncia se puso a nombre de la administración estatal, ya está en manos de la Fiscalía”, reiteró.

Es necesario mencionar que Forcelledo Cabrera es primo de Manuel Forcelledo Náder, feminicida de Karla Lopéz Albert en 2014, quien era su novia.

Además, Forcelledo Cabrera es familiar de Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Ministerial de Puebla y prófugo de la justicia, pues es buscado por su participación en la tortura a la periodista Lydia Cacho Riberio.