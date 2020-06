Your browser does not support the video tag.

Vendedores de distintos mercados de Puebla capital resaltaron la importancia de dichos centros durante la pandemia, ya que mantienen activa la economía local y ofrecen productos frescos a precios bajos, al igual que generan una identidad cultural.

Luis Fernando Alonso Rodríguez, vendedor de cemitas del mercado Hidalgo, consideró que los mercados destacan por la venta de productos frescos, que provienen “directamente del campo”, mientras que la carne, argumentó, resiste varios días sin echarse a perder, a diferencia de algunos centros comerciales.

De igual forma, resaltó en entrevista a Ángulo 7, que una de las ventajas es que es más económico para los poblanos abastecerse en estos lugares –como Walmart y Soriana-, ya que expuso que los locatarios suelen buscar un mejor precio entre los distribuidores para generar más ganancias y atraer a los clientes, factor que favorece a éstos últimos.

Mercados ofrecen mejor calidad

Por su parte, Francisco Mirón García agregó que la calidad de los productos es distinta, pues “tan solo una manzana, si la compras a un centro comercial no tiene el mismo sabor. Se ve verdecita por fuera, pero no tiene el mismo sabor que una fruta de nuestros mercados”, según su experiencia como vendedor de verduras y frutas en el mercado Zaragoza.

Aunado a esto, precisó que el consumo en éstos espacios permite incentivar la economía local y que el flujo de dinero se mantenga en el estado, lo cual, resaltó que es importante ya que, al menos en su caso, cinco integrantes de su familia dependen de los ingresos que obtenga por la venta de su cemitas.

Exhortó a los poblanos a seguir consumiendo en los mercados, toda vez que resaltó que el Zaragoza cuenta con todas las medidas de higiene, ya que, aseguró, sanitizan y lavan los suelos cada ocho días, al igual que brindan gel antibacterial en sus seis entradas y salidas, insumos que, mencionó, salen de sus bolsillos.

Mercados, fuentes de empleo directos e indirectos

Tonatiuh Sarabia Amador, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) de «28 de Octubre», subrayó que la importancia de dichos centros de distribución durante la pandemia, se debe a que generan empleos directos e indirectos en mercados y en la Central de Abasto.

“Quizá lo que el consumidor ve es a la marchanta vendiendo, pero atrás de ella hay toda una cadena de producción, desde los campesinos que siembran, que producen, hasta los que lo comercializan”, comentó.

Agregó que la mayoría de los locales son negocios familiares, donde cada integrante realiza una función, ya que “hemos observado que los hombres son los que se encargan de cargar las cosas, ir a comprar, del trabajo pesado, y que las mujeres se dedican a estar vendiendo”; como ejemplo, expuso que tan solo en el Hidalgo existen alrededor de 3 mil 500 familias que dependen del consumo local.

También, reiteró que no todas las fuentes de empleo en los mercados se han podido mantener, aunque estimó que, al menos, un 80 por ciento de los locales del Hidalgo siguen en pie; de igual forma, señaló que la falta de empleo y la disminución de los salarios al mínimo por la contingencia, ha provocado que la gente no consuma los mismos productos que antes.

Centro de identidad cultural

Por otra parte, Sarabia Amador comentó otro aspecto fundamental de los mercados es el sentido de comunidad e identidad cultural, ya que en ellos se puede encontrar una mezcla de clases sociales y distintos tipos de poder adquisitivo, que va desde quienes caminan descalzos, vendiendo productos mínimos, hasta aquellos comerciantes que se abastecen con tráiler.

“Es una riqueza enorme, en razón de que convives con gente que ve la vida de maneras distintas”, expresó.

También, que los mercados son un nido de tradiciones que cambia conforme a las festividades del año, ya que, dependiendo del mes, habrán productos y decoraciones distintas, como el aroma de incienso o la fruta de las piñatas, en diciembre, lo cual, dota a estos espacios de personalidad y cultura.