Por diagnóstico erróneo, una paciente del hospital La Margarita del IMSS, de Puebla capital, estuvo siete días en el área de contagiados de Covid-19, cuando solo acudió por una operación de vesícula; en la FGE, le negaron levantar denuncia.

Así lo explicó Ana Laura Minero López, quien el 21 de mayo acudió a dicho centro de salud para realizarse una operación de vesícula, misma que llevaba inflamada, además de tratarse una infección en las vías urinarias que le provocaba fiebre.

En entrevista para este medio, detalló que al entrar, su médico reconoció que tenía piedras, por lo que le programaron su operación para el día siguiente, quedándose bajo observación; además, explicó, le realizaron una radiografía, la cual consideró como parte del procedimiento.

No obstante, durante ese mismo día, indicó que una doctora, cuyo nombre no fue precisado, le enseñó una radiografía desde su celular, que mostraba unos pulmones con rastros de Covid, asegurando que era suya, aunque no le mostró si venía a su nombre; incrédula, Ana le dijo que no padecía ningún síntoma, lo cual no fue tomado en consideración por la médico, ya que inmediatamente pidió que le hicieran una tomografía.

Explicó que, una vez realizada, el enfermero la traslado con velocidad, sin querer aproximarse a ella, a otra área, desde la cual, fue llevada al tercer piso, donde radican los contagiados, mientras que a su esposo le explicaban dos doctores que ella padecía la enfermedad; esto, sin que quisieran mostrarle los resultados de la tomografía.

Permaneció durante 7 días entre contagiados

Abundó en que durante los siete días que permaneció en el área de contagiados, le fueron suministrados los medicamentos que utilizaban para las personas con Covid, pese a que ella seguía sin manifestar síntomas, situación que expuso constantemente a sus cuidadores.

Fue hasta el día 26 de mayo cuando, relató, los doctores obtuvieron los resultados del examen, mismo que dio negativo; señaló que entonces fue trasladada inmediatamente a un cuarto distinto, donde, tres horas después, le dijeron que “que me podía ir a mi casa y que si quería regresar yo mañana o pasado todo iba a cambiar, que la atención iba a ser diferente”.

Precisó que ante sus reclamos y los de su marido, los médicos le explicaron que la supuesta radiografía que arrojaba muestras de Covid se había “perdido”, al igual que escondieron a la doctora que les dio el diagnostico, siendo que, unicamente, le ofrecieron disculpas, por lo que abandonó el hospital a las 11 de la noche, sin que le hicieran firmar ningún documento de salida.

La afectada subrayó que aún queda pendiente su operación de vesícula, pero que tiene miedo de volver a acudir al hospital, pues resaltó que durante estos días ha sufrido pesadillas de cuando se encontraba en el tercer piso.

Agente de la FGE se niega a levantar la denuncia

Por lo ya mencionado, el 27 de mayo Ana levantó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal, mientras que, por la noche, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en el bulevar 5 de Mayo y la calle 31 Poniente, donde, aseguró, fue discriminada por el agente encargado de llevar su denuncia.

Esto, pues dicho servidor público le comentó que ella no debía estar en el edificio por asuntos de Sana Distancia, siendo que se negó a levanta la denuncia en contra del hospital, por temor a contagiarse de Covid a través de ella; resaltó que el agente le ofreció, como solución, que mandara un correo a la dependencia, pues él “no podía” atenderla, en tanto que tampoco quiso darle su nombre.

Hasta este viernes 29 de mayo, en Puebla ya suman 2 mil 756 contagios de coronavirus, así como 466 muertes. Además, debido a que la curva no logra aplanarse, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que los decretos emitidos para aplicar medidas preventivas por la pandemia se mantienen.