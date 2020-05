En 4 meses, Comuna recibe 5,400 reportes de violencia contra mujeres

La Comuna de Puebla señaló que, de enero a abril, ocurrieron 25 feminicidios, así como recibieron 5 mil 400 llamadas al 911 de violencia contra mujeres; en la cuarentena por el Covid-19 aumentaron acosos vecinales y extorsión por parte de caseros.

En rueda de prensa virtual, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, Catalina Pérez Osorio explicó que, además de un aumento en violencia familiar, durante el confinamiento surgieron quejas sobre acoso de vecinos, de caseros que hostigan a quienes no pueden pagar la renta por falta de ingresos, así como despidos de empleadores que aprovechan la emergencia sanitaria para sacar ventaja.

Precisó que estos casos han ocurrido principalmente a mujeres jóvenes, cuando en los meses anteriores las denuncias eran presentadas en su mayoría por mujeres casadas o solteras, de mayor edad.

Respecto a violencia familiar, mencionó que incrementó debido a que las afectadas no pueden salir a denunciar por tener que estar con sus hijos o porque el maltratador está con ellas, un temor que incluso ha provocado que cuando la dependencia les llama para dar seguimiento a la denuncia hecha, las mujeres decidan retractarse o pedir que les llamen “cuando acabe la cuarentena”.

También, puntualizó que de los 5 mil 400 reportes, realizaron 2 mil 721 asesorías de violencia contra la mujer, mil 473 de agresiones familiares y 333 a parejas; de igual forma, brindaron 93 asesorías psicológicas y 35 jurídicas, de manera presencial, en tanto que a través de la línea telefónica dieron 29 y 37, respectivamente.

Por su parte, la directora de Prevención de la Discriminación y violencia de Género, Vianeth Rojas Arenas, destacó que las quejas incrementaron mes con mes, siendo la línea Tel Mujer la que mayor aumento registró, pues en enero tuvieron tres llamadas y en febrero ninguna, mientras que en marzo la cifra ascendió a 159 reportes y en abril, a 665.

70% de llamadas, sin intervención

En tanto, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, mencionó que alrededor del 70 por ciento de las llamadas de auxilio no termina en una intervención de las autoridades, debido a que no se encontró el domicilio, a que no pudo concluirse el registro de información o porque ya no hubo respuesta por parte de las ciudadanas agredidas.

No obstante, Pérez Osorio comentó que solo han podido trasladar a una persona a su refugio, debido a que para ser trasladadas, deben cumplirse ciertos requisitos y documentación que no en todos los casos tienen a la mano, en tanto que, mencionó, la mayoría de las mujeres a las que se les brindan las asesorías legales deciden no acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe mencionar que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesndp), durante el mismo periodo, el estado de Puebla acumuló a nivel nacional 4 mil 476 peticiones de ayuda al 911, es decir, 924 menos que las de la Comuna.

De igual forma, sobre los 25 feminicidios que registró el ayuntamiento, basados en información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó que ocurrieron 11 en la capital, aunque sobre este punto, la edil precisó que diversas organizaciones podrían tener otras cifras.