Por falta de servicio, distribuirán 400 pipas de agua en Puebla capital

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que a partir de esta semana distribuirá 400 pipas diarias de agua en la capital donde haya habitantes que carezcan del vital líquido, esto debido a que Agua de Puebla no tiene cobertura en todo el municipio.

En rueda de prensa, este lunes, el mandatario poblano recordó que anteriormente la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un diagnóstico sobre la situación del suministro de agua en la Angelopolis, mismo en el que se detectó que son 50 mil personas las que no tienen fácil acceso a ello.

Sin precisar de cuántos litros serán las pipas que distribuirán, ni las colonias donde se llevarán, el morenista sostuvo que su administración “se hará cargo de inmediato” de este tema durante el tiempo que dura la contingencia por el Covid-19.

Y es que, sostuvo, el gobierno del estado no tiene el apoyo del ayuntamiento de Puebla ni de sus representantes populares en la materia, mientras que los poblanos tienen necesidades de higiene y ante esto se debe dar una respuesta de las autoridades.

“Debemos atacar las causas de la pandemia, una de ellas es mantener la higiene, pero no podeos llamar a la higiene cuando tenemos una condición por la cual hay una insuficiencia en el suministro, no es el momento de hacer discursos sobre el agua potable y sacarse todo ese discurso que es válido, justificado y real, pero no lo van a resolver ahorita”, expuso.

Y es que, dijo, el tema del agua potable en Puebla es un asunto que viene desde la era del gobernador Manuel Bartlett Díaz y que después se convirtió en un servicio concesiono en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas y que no se trata sólo de cancelar la concesión, sino de garantizar el abasto para todos.

Barbosa Huerta refirió que, si bien Agua de Puebla se convirtió en el concesionario del Soapap, el servicio que da sólo se basa en el polígono que tenía dicho organismo, el cual desde un principio no contempla a todas las colonias de la capital.

Agua de Puebla no cubre todo el municipio

Por lo que le pidió al Soapap que se requiere en éste momento para surtir a todas las colonias el agua potable, así como al secretario de Segob, David Méndez Márquez, un estudio para que se conozca cómo entregar el agua.

“De antemano, aunque Agua de Puebla cumpla con su función, no entregaría el agua necesaria para cubrir todas las necesidades de todo el municipio, por ello es que pedimos el diagnostico de qué se requiera en este momento para dotar del vital líquido, la mínima a las colonias donde ahorita no lo tienen”, ´pronunció.

Al cuestionarlo sobre que si esta medida la hace porque la concesionaria no está cumpliendo con lo prometió cuando se le entregó el servicio del agua potable, indicó que es un tema que no tratará ahorita, ya que primero se debe resolver esta situación y luego ver qué procede.