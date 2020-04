Aún sin medicinas en Hospital de Cholula; familiares siguen comprando

Aunque el gobierno del estado aseguró que revisaría la falta de medicinas al Hospital General de Cholula, familiares señalaron que a más de una semana, la situación no ha cambiado y deben seguir comprando los insumos.

Así lo expuso Silviano quien, a pregunta expresa de este medio sobre lo dicho por el mandatario Miguel Barbosa Huerta, rechazó tajantemente que la administración los esté apoyando, pues mencionó que los familiares siguen comprando lo que los doctores les exigen.

Señaló que incluso a algunos parientes les piden mascarillas que cuestan alrededor de 500 pesos, sin tener la garantía de que los insumos sean utilizados en sus pacientes, lo que se agrega a la acusación de la semana pasando, cuando indicaron que los galenos solían pedirles agua inyectable y Omeprazol cada día, cuyos costos oscilaban entre los 700 pesos.

Silviano destacó que los doctores sólo se limitan a dar simples y «contradictorios» informes sobre el estado de los enfermos, los cuales no están internados por Covid-19, sino de otros padecimientos.

Precisó que por la contingencia hay familiares que no tienen «ni para la comida» debido al desempleo, situación que se ha encrudecido con la exigencia de medicamentos.

De igual forma, detalló que las condiciones no han mejorado, pues se les sigue negando el acceso a los baños del hospital, por lo que deben acudir a puentes o a un Walmart cercano para cubrir sus necesidades, toda vez que permanecen a la intemperie en espera de alguna noticia, expuestos a contagios.

Esto, luego de que el pasado 7 de abril, el titular del Ejecutivo aseguró que ese mismo día tendría una reunión con el sector salud para conocer la situación de los hospitales y surtirlos de insumos.

Ignoran si el hospital atiende «bien» a sus enfermos

Silviano agregó que desde la semana pasada han ocurrido de uno a dos fallecimientos en el nosocomio por causas ajenas al Covid-19, lo cual ha levantado en los familiares la duda de si son atendidos oportunamente, pues no les permiten verlos.

Destacó que los parientes requieren saber qué medicinas toman, qué doctor los atiende y conocer los expedientes de sus enfermos, información que, señaló, les siguen negando.

“No sabemos si hacen bien su chamba allá adentro. No sabemos si comen o no comen. Es lo que nos mata a nosotros como familia», expresó irritado.

Al entender que no pueden verlos debido a los protocolos de higiene, mencionó que pidieron a los médicos hacer por lo menos una videollamada, ante lo cual, el personal señaló que «no se podía», sin exponer argumentos.