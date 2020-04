El lunes, iniciará entrega de despensas al interior del estado

A partir del lunes, iniciará la repartición de despensas y paquetes higiénicos en el interior del estado, programa “Puebla Contigo” que arrancó el sábado pasado en la capital del Puebla, anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Así lo señaló en la rueda de prensa del este viernes por la mañana, donde sostuvo que su gobierno “está comprometido” con la ayuda alimentaria gratuita para quienes lo requieran en esta contingencia.

“Puebla Contigo” consiste en la distribución de paquetes integrales, con productos de la canasta básica y de higiene, en las zonas más vulnerables de los 217 municipios, iniciando por la capital del estado y la zona metropolitana.

Los apoyos llegarán directamente a los domicilios de las familias y no se entregarán por listas o a través de liderazgos, para no tener sesgos, además, de que anteriormente el mandatario afirmó que no tolerará ningún tipo de desviación en agravio de los que menos tienen.

Los paquetes contienen productos de la canasta básica y de higiene, tales como arroz, frijol, sopas, azúcar, avena, lenteja, aceite, atún, café de grano, consomé de pollo, barras de amaranto y palanqueta, sal, cloro, papel higiénico y jabón.

Cabe mencionar que, mujeres transgénero de Tehuacán pidieron al gobierno estatal apresurar la llegada de despensas, pues al municipio no han llegado; acusaron que, en medio de la contingencia, la Comuna no sólo dejó olvidada a esta población, sino también al resto que vive en pobreza.