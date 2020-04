Por Covid-19, empresa Lorpen despide a empleados sin liquidación completa

En plena contingencia sanitaria, la empresa Lorpen México -ubicada en Puebla capital- despidió a toda su plantilla laboral que consta de 22 trabajadores, con el argumento de que por la pandemia del Covid-19 no tiene recursos para que operar y sólo los quiere liquidar “con muy poco”.

En entrevista para Ángulo 7, una trabajadora que no prefirió omitir su nombre por temor a represalias, indicó que esta firma se dedica a la confección de calcetines, misma que los citó a las 10:30 de la mañana en el estacionamiento -ubicado en la 25 Norte, en la colonia Las Cuartillas., donde fueron atendidos únicamente por abogados, quienes no quisieron dar sus nombres.

Ahí, dijo, les explicaron la situación que tiene la firma y no soportaría tantos gastos entre ellos sueldos, pagos de luz, renta, entre otras, debido a que exporta calcetines, por lo que a todos les expresaron que desde ese momento se quedaban sin trabajo, pese a que con esto ellos se quedarán sin ingresos.

“Nos comentaron que se nos iba a liquidar, que todos estábamos despedidos a partir del sábado, que se nos iba a liquidar conforme a los años, vacaciones, aguinaldos y lo proporcional y nos dijeron que sería al 100 por ciento, les comentamos que por la contingencia no lo podían hacer”, pronunció.

Refirió que les comentaron a los representantes de la empresa que no podían hacer eso porque se quedarían sin ingresos y por la contingencia no encontrarían un trabajo, e incluso desde finales de marzo les preguntaron qué acciones iban a tomar, dado que desde el gobierno federal se exhortó a mantener a sus empleados, pero no les contestaron.

Manifestó que cuando pasaron a ver cuánto les tocaría, sólo le mostraron puros proporcionales, aunque hay trabajadores con antigüedad de 5 hasta 13 años, por lo que a los que tienen más tiempo le quieren dar 22 mil pesos, mientras que a los que tienen menos años les quieren dar 16 mil pesos.

Explicó que en su caso lleva 8 años laborando en la empresa, por lo que al consultar a un contador externo le precisó que por lo menos le deben dar 90 mil pesos de liquidación, por lo que esta situación con Lorpen ya los “tiene muy molestos a todos”.

No dan liquidación completa, acusan

“Quieren dar 10 mil pesos, obvio se les hizo ver que con ese dinero no nos mantenemos, tenemos familia, somos 22 familias que nos dejan sin trabajo. Yo no sé hasta cuándo termine la contingencia y quién nos va a contratar en estos momentos, !nadie¡”, expresó.

Y es que, refirió, con esto se quedan sin seguro social, además de que todos los trabajadores son de clase media que usan transporte público y en ocasiones hasta transbordan. El personal se dividía en área de tejido, bordado, acabado y hasta administrativo.

La denunciante aseveró que dieron a los directivos opciones como que les pagaran sólo el 50 por ciento mientras se termina la contingencia, con el fin de que mantuvieran el empleo, sin embargo, continuaron con su postura de que la empresa Lorpen ya no puede seguir operando por falta de recursos.

Ante esto, afirmó que ya están analizando las acciones a tomar, por lo que el lunes se reunirán los trabajadores, ya que no descartan presentar una demanda laboral contra Lorpen, toda vez que tampoco les han dado utilidades durante los años que han trabajado.

Esto se da a pesar del llamado que hizo el gobierno estatal en días pasados de que los empresarios mantengan a sus empleados, a fin de que pueden tener ingresos para poder enfrentar la contingencia sanitaria, aunque estos no trabajen.