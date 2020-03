Inicio Noticias Puebla Se deslinda Hospital Ángeles de contagio de camillero fallecido por Covid

Se deslinda Hospital Ángeles de contagio de camillero fallecido por Covid El Hospital Ángeles informó que desconoce la forma en que se contagió de Covid-19 José Daniel Ortiz, quien era camillero y murió por el virus, pues no estuvo en el área destinada para ello, respuesta que el gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó de no ser objetiva. A través de sus redes sociales, en el oficio firmado por la directora del nosocomio, Elizabeth Castro Milla, expresó sus condolencias por el deceso de la persona, de quien dijo que estaba adscrito a una zona donde no hay pacientes atendidos con posibles casos o confirmados del virus igual conocido como coronavirus, pues el hospital en su práctica cotidiana ha tomado medidas sanitarias y de seguridad. Aseveró que los protocolos que tienen están establecidos en las guías internacionales, así como de la Secretaría de Salud (SSA) federal y del Comité de Prevención y Control de Infecciones del hospital, como el aislamiento físico, personal específico para atender los casos y con el material necesario. Castro Milla manifestó: “desconocemos cómo se elaboró el diagnóstico sobre su fallecimiento, ya que dicho colaborador recibió atención en otro centro de salud«, en referencia a que se atendió en el Hospital Universitario del que era jubilado. Al respecto, el mandatario poblano puntualizó: “recibimos respuesta en la que hace un deslinde de los hechos, dicen que no se dio el contagio, es su opinión de ellos, no la veo objetiva, pero ese es su accionamiento”. Por su parte, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, de la Secretaría de Salud (SS), Fernando Huerta Romano, reiteró que tanto la esposa del fallecido, quien fue contagiada, laboraba como enfermera en el Hospital del Norte donde ya se implementaron las medidas de cerco sanitario para que los que estén en la lista de contacto se mantengan en vigilancia. Hospital Ángeles Miguel Barbosa Huerta trabajador fallecido

