Muerto por Covid-19 en Puebla se contagió en Hospital Ángeles

Muerto por Covid-19 en Puebla se contagió en Hospital Ángeles La muerte del poblano por Covid-19 en Puebla, reportado por la Secretaría de Salud (SSA)federal, era jubilado del Hospital Universitario, donde murió, aunque se contagió en el Hospital Ángeles donde trabajaba; trasmitió el virus a su esposa e hija. El gobernador Miguel Barbosa Huerta precisó que esta persona se atendió hasta se sintió grave, por lo que acudió al Hospital Universitario donde dos días después murió, por lo que adelantó que pedirán al nosocomio privado que entregue información completa, ya que se sospecha que no están entregando toda la documentación de casos. Pidió a la Secretaría de Salud del estado que en caso de que la clínica requiera de ayuda en infraestructura médica o de apoyo, el estado se lo brinde para atender los casos de coronavirus que pudieran registrarse. “Estás dos semanas que están arrancando son claves para ello, se están prediciendo como el tiempo pico para el contagio, si logramos detener la curva de la trasmisión habremos dado una gran muestra en el mundo de cómo comportarnos como pueblo, sociedad, nación, depende de todos que seamos más solidarios y responsables”, pronunció. En tanto, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que suman ya dos poblanos muertos en Nueva York, el último de ellos un migrante de 45 años que era originario del municipio de Axutla y de acuerdo con la información que tiene, será enterrado en el país norteamericano. Al ser cuestionado sobre qué se hará con los cuerpos de las personas que mueran por contraer el virus, señalaron que esperarán a que la Federación les informen toda vez que habrá una reunión del Consejo Nacional de Salubridad en la Ciudad de México. coronavirus Puebla Covid Puebla covid-19

