Inicio Noticias Puebla Gobierno pide a Profeco revisar alza de precios por Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Gobierno pide a Profeco revisar alza de precios por Covid-19 El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que enviará un oficio a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que no sea omisa y revise que no se incrementen los precios de los productos. En rueda de prensa, el mandatario poblano manifestó que, aunque ha buscado tener diálogo con el titular de la Profeco en la entidad, Alfredo Torres Campos, no se ha podido, por lo que será a través de un escrito donde pedirá que tome medidas. Luego de que se le cuestionó sobre quejas por el incremento en el precio de los productos de la canasta básica derivado de la contingencia epidemiológica por el Covid-19, contestó: “le vamos a dirigir un escrito muy puntual de sus obligaciones que tiene que cumplir y no tenga frente a sus obligaciones un comportamiento omiso, de este día no pasa el oficio del gobierno del estado”. Afirmó que el gobierno estatal se mantendrá atento de que los precios en los productos no incrementen, pues es necesario evitar que haya comerciantes abusivos que cobren de más a sus clientes, aprovechándose de la situación actual. Por otra parte, igual hizo un llamado a la Secretaría de Bienestar federal para que evite la aglomeración de personas que reciben los apoyos de los programas sociales, esto, luego de que se reportaron filas de adultos mayores en las oficinas de cobro destinadas para el apoyo, lo cual no está recomendado, pues lo que se busca es evitar un contagio mayor, pues se trata de un grupo vulnerable al virus. Personal de salud mayor a 60 años deja de laborar Aprovechó para recordar que el gobierno estatal entregará es un paquete de diferentes insumos que permita a una familia vivir de forma sencilla, pero que les sirva para alimentarse un mes, en lo cual ya se está trabajando y podría iniciar la repartición este fin de semana. Por otra parte, Barbosa Huerta señaló que, ante la contingencia epidemiológica, personal del sector salud referente a médicos y enfermos con más de 60 años determinaron ya no irá a laborar para evitar contagiarse, por lo que el gobierno estatal está analizando la forma de resolver la disminución de estos trabajadores. Al cuestionarlo sobre si tiene el dato de preciso de cuántos son, manifestó que es un tema delicado y agregó: “o que sí nos ocurrió es que, no pocos, varios médicos, enfermeros, personal de más de 60 años se fueron, se fueron a descansar y hoy estamos viendo la forma de resolver esa disminución de brazos y de profesionales en todo este asunto, es un tema de información sensible, pero lo estamos resolviendo con programas que ya teníamos previstos”, dijo. alza de precios covid-19 Miguel Barbosa Huerta profeco

Etiqueta: alza de precios covid-19 Miguel Barbosa Huerta profeco