Inician 3 hospitales con reconversión para atender casos de Covid-19 en Puebla

Inician 3 hospitales con reconversión para atender casos de Covid-19 en Puebla El secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, informó que ya van tres hospitales en los que se está haciendo la reconversión para atender la contingencia por el Covid-19, uno es el de Cholula y los otros dos son un área del IMSS San José y del Issstep. En rueda de prensa, este lunes, el funcionario estatal comentó que se tiene una red de nosocomios de al menos cinco hospitales más que pudieran estar siendo destinados para esta situación, en caso de que sea necesario por la contingencia epidemiológica. Recordó que hasta el momento el único nosocomio que se utilizará al 100 por ciento para esta situación es el General de Cholula, mismo que se estima que esté listo en los siguientes días, pues ya están trasladando a los pacientes que ahí se tiene a otros inmuebles. Aunado esto, el funcionario municipal adelantó que los otros hospitales que se podrían utilizar para ello son el de Teziutlán, Tehuacán, Zacatlán y el cesa de Izúcar de Matamoros, mismos a los que llamarán como Hospitales Covid-19, siguiendo las indicaciones de la Federación. “Si los que se están asignados para esto ahorita llegasen a presentar mucha demanda de personas antes de que esto se sature, entraríamos a una segunda fase de reconversión y buscaríamos otros hospitales para adecuarlos y atender esta contingencia”, pronunció. Adecuación de más hospitales dependerá de contagios Uribe Téllez indicó que esto es una primera etapa, por lo que conforme se vaya incrementando se ira actuando para contar con la capacidad de atender a los pacientes graves de coronavirus, pero todo será en su momento. Es necesario precisar que, aunque en días pasados se le cuestionó al gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre si utilizaría el hospital móvil que se adquirió en la administración de Antonio Gali Fayad para este tema, el mandatario poblano lo descarto al decir que prefiere rentar uno privado. https://www.youtube.com/watch?v=oPlPXYI7PRU Covid-19 Puebla hospitales Puebla Jorge Humberto Uribe Téllez

