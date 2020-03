Inicio Noticias Puebla Hospital General de Cholula será destinado para casos de Covid-19

Hospital General de Cholula será destinado para casos de Covid-19 Para brindar una atención a quienes obtengan un resultado positivo del virus Covid-19, la Secretaría de Salud iniciará con un proceso para reconvertir el Hospital General de Cholula y concentre estos casos. El titular de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez señaló que el estado cuenta con la infraestructurahospitalaria necesaria ante la contingencia sanitaria, pero que la intención es tener un lugar en el que se priorice la atención para este tipo de pacientes. Ese mismo proceso, expresó, podría darse en el Hospital para el Niño Poblano (HNP), nosocomio que brindaría la atención a menores que pudieran contagiarse. Respecto al número de contagios por Covid-19, el secretario reiteró que hay 44 casos positivos, de los cuales 24 son hombres y 20 son mujeres. Comentó que, de esta cifra, 31 son importados (personas que llegaron de otros países), 10 están asociados a importación, tres son por transmisión comunitaria (no se sabe cómo contrajeron el virus) y uno fue un paciente asintomático. Del total, recalcó, siete están hospitalizados, uno de ellos en la Ciudad de México y el resto está en nosocomios públicos o privados del estado. Agregó que la dependencia ha realizado 206 pruebas y 10 más están en proceso. coronavirus Puebla Covid Puebla covid-19

