Inicio Noticias Puebla Gobierno lanza licitación para adquirir medicinas y productos farmacéuticos

Your browser does not support the video tag.

Gobierno lanza licitación para adquirir medicinas y productos farmacéuticos El gobierno estatal lanzó la licitación para la contratación del suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, fórmulas lácteas y complementos alimenticios para siete casas de asistencia del DIF estatal y cinco hospitales de Puebla por lo que resta del año. Esto, de acuerdo con la licitación pública nacional GESAL-024-088/2020 a cargo del DIF estatal, publicada el pasado 27 de marzo en la página oficial de la administración morenista, misma en la que se precisa que serán en total 312 claves adquirir en los siguientes días. Entre las medicinas a comprar están Aciclovir Comprimido o Tableta, Aciclovir Crema y en Suspensión Oral, Ácido Acexámico Crema, Ácido Fólico Tabletas, Acido Valproico Jarabe, Agua de Mar Nasal, Albendazol Suspensión Oral, Alprazolam Tableta, Aluminio y Magnesio Suspensión Oral, Amantadina, Ambroxol Solución, Amlodipino Tabletas y Amoxicilina. Además de Ampicilina Tableta o Cápsula, Atomoxetina Bencidamina Solución, Biperideno Tableta, Benzonatato Perla o Cápsula, Bolsa De Alimentación Enteral, Budesonida Suspensión para Nebulizar, Butilhioscina Ampolleta, Calamina Loción Al 8 por ciento, Caseinato de Calcio, Cetaphil Barra Dermolimpiadora, Ciprofloxacino y Montelukast Granulado. En la licitación se especifica que el periodo de la entrega será al día hábil siguiente a la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre del presente año, por lo que el proveedor deberá incluir el traslado conforme a las cantidades estimadas, especificaciones y características descritas en el documento. Los insumos médicos y demás cosas a adquirir son para la Farmacia del DIF, Casa del Adolescentes, Cada de Ángeles, Casa de la Niñez Poblana, Albergue Psiquiátrico Infantil, departamento del Adulto Mayor Casa de la Niñez de Tehuacán, así como para los hospitales Generales del Norte, del Sur, de Cholula, del Niño Poblano y de la Mujer. El proveedor deberá asumir la responsabilidad de surtir de forma mensual y de manera urgente cuando así se requiera los medicamentos, en la primera entrega mensual la contratante proporcionará a la empresa el día de la formalización del contrato, el formato de pedido para la primera entrega, ya para el segundo el gobierno estatal será el responsable del llenado. El ganador del contrato deberá realizar el suministro y traslado de medicamentos dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma recepción del pedido, además de que en caso de entregas urgentes se podrá solicitar al proveedor mediante el formato de pedido cualquier día de la semana, lo cual se le notificará a través de teléfono o correo electrónico. Entregas urgentes deberán ser en 24 horas Asimismo, se especifica que en caso de que se necesite de manera urgente en los hospitales, el gobierno estatal deberá solicitarlo por correo electrónico, por lo que la empresa ganadora tendrá que surtir en un lapso máximo de 24 horas en las direcciones que se informe en el pedido. En caso de subrogación de medicamentos, por faltante, desabasto u otra razón, se notificará dentro de las 24 horas siguientes, vía telefónica y electrónica, indicando el nombre de los medicamentos y la causa de la solicitud de subrogación para que el área y el proveedor pueda aceptarla o rechazarla. De igual forma, el proveedor deberá tomar en cuenta que la transportación de los medicamentos, será en vehículo cerrado, limpio y libre de cualquier tipo de fauna nociva, libre de humedad, abastecer los productos en sus empaques originales de laboratorio, limpios, secos y libre de cualquier fauna nociva. Los productos tendrán que ser con una caducidad mínima de 1 año, pues de lo contrario serán rechazados, a excepción de los que se soliciten de entrega urgente, mismos que pueden ser con caducidad de seis meses. El proveedor deberá contar con mínimo de dos personas con perfil indistinto para llevar a cabo las entregas mensuales, así como 2 personas adicionales con perfil indistinto que deberán estar disponibles las 24 horas del día los siete días de la semana para solicitar los casos de entregas de urgencias, por lo que a la hora de deberán presentarse con uniforme limpio, aseado y con gafete de identificación, debidamente firmado y autorizado por la empresa. En la licitación se detalla que la compra de bases concluirá el 31 de marzo, la junta de aclaraciones será el 2 de abril, la presentación de las propuestas técnicas el 7 de abril, las económicas deberán darse a conocer el 13 de abril, mientras que el fallo, que será vía correo electrónico a partir de las 5 de la tarde, es el 15 de abril. Es necesario precisar que, en días pasados, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se destinarían al menos 200 millones de pesos para la compra de medicinas y demás insumos, a fin de atender la contingencia epidemiológica por el Covid-19 en los hospitales.