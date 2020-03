Inicio Noticias Puebla Rivera acusa a Barbosa de iniciar campaña de desprestigio e intimidación

Rivera acusa a Barbosa de iniciar campaña de desprestigio e intimidación La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco acusó que el gobernador Miguel Barbosa Huerta inició una “campaña de desprestigio y amedrentamiento” contra el ayuntamiento de Puebla, postura que no va acorde con la cuarta transformación en Puebla. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, acompañado del secretario de Gobernación Municipal (Segom), René Sánchez Galindo; de Lourdes Rosales Martínez, quien aún se mantiene al frente de la seguridad en la capital, y de Liza Aceves López, secretaria de la Comuna, la edil de extracción morenista exigió respeto a la división de poderes. Refirió que el mandatario afirmó que 84 policías municipales “reprobaron el control de confianza”, pero omitió decir que el hecho que “bajo el mando estatal, se encuentra el doble de elementos en la misma situación, según datos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Nosotros hemos actuado, pero sin criminalizar, y en cada caso lo hemos hecho siguiendo el procedimiento legal, espero que mañana el gobierno estatal informe que hace lo mismo con sus 167 policías”, pronunció. Aunado a esto, la alcaldesa de la capital manifestó que el gobierno estatal está tomando atribuciones que no le tocan, como el hecho de que Barbosa Huerta haya dicho que hay investigaciones contra efectivos municipales, a pesar de que estas funciones sólo le corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE). Incluso, Rivera Vivanco reveló que la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició una revisión general a las cuentas de su gestión con la intención de intimidar, en la cual demostrarán que actúan de manera escrupulosa en el uso de los recursos. Pide enfocarse en contingencia por Covid-19 La morenista afirmó que el mandatario poblano en lugar de enfocarse en la contingencia por el Covid-19, se ha enfrascado, en sus ruedas de prensa, de denostar y emprender una campaña de prestigio contra ella y sus colaboradores. “La sociedad votó por un cambio verdadero que permita acabar con los vicios del pasado que reprimían y censuraban, gobernador no vulnere la seguridad de los poblanos con los perfiles que está trayendo y que están relacionados con Genaro García Luna (secretario de Seguridad en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa)”, expresó. Finalmente, Rivera Vivanco exhortó a Barbosa Huerta a que “no desdeñe” la confianza del pueblo violentando la autonomía de la Fiscalía y la independencia del Congreso local y, por el contrario, trabajen para que Puebla sea un lugar de libertades, derechos, pero sobre todo de paz. Claudia Rivera Vivanco Miguel Barbosa Huerta

