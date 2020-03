Inicio Noticias Puebla Tras decreto, Carla Morales será titular de Seguridad en la capital: Barbosa

Your browser does not support the video tag.

Tras decreto, Carla Morales será titular de Seguridad en la capital: Barbosa El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que Carla Morales Aguilar será la encargada de la seguridad en Puebla capital, por lo que Lourdes Rosales Martínez no tendrá injerencia, además de que no se tomará en cuenta a la policía municipal para los operativos. En rueda de prensa, el mandatario poblano recordó que tanto Rosales Martínez como la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se han negado a dar de baja a los 84 elementos vinculados a la delincuencia, a pesar de que en 11 ocasiones se lo hicieron saber. Por ello, adelantó que dicha situación se dio conocimiento a la Fiscalía Anticorrupción, a fin de que investigue y, en su caso, determinen las responsabilidades, toda vez que ya se inició la carpeta correspondiente sobre el tema. Incluso, no descartó que dentro de la investigación igual esté José Tlachi Meneses, coordinador de la policía municipal en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). “Si ustedes leen el decreto, se darán cuenta que se designa a la maestra Carla Morales como la delegada con funciones de seguridad pública en el municipio de Puebla, vamos a establecer los procedimientos para que tome posesión del cargo”, pronunció. El morenista manifestó que una vez que Morales Aguilar asuma el cargo, en un plazo de tres meses se hará una evaluación de las acciones emprendidas con el mando coordinado de seguridad en la zona metropolitana de Puebla. Cobraban moches en Normatividad, dice Aunado a esto Barbosa Huerta aseveró que existe una estructura paralela en el área de Normatividad del ayuntamiento capitalino, misma en la que se “cobran moches» para la apertura de «giros negros» que son centros de delincuencia. Y es que en semanas pasadas trascendió que en este hecho estaría involucrado Olín Rivera Moreno, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas e Internacionales en el gobierno municipal. “No voy a decir quién, pero tenemos toda la información del funcionamiento de los giros negros, tenían una estructura paralela que cobraba para que se abrieran estos giros y a quién le entregan cuentas, porque son centros de delincuencia, pero se va a acabar”, pronunció. Al cuestionarlo que en el decreto que publicó se señala la presencia de grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas entre otros, en la capital, el mandatario sostuvo que todo ya se investiga y se actuará contra los responsables en caso de que se detecte a funcionarios involucrados. Carla Morales Aguilar Claudia Rivera Vivanco Miguel Barbosa Huerta

Etiqueta: Carla Morales Aguilar Claudia Rivera Vivanco Miguel Barbosa Huerta