SSP de Puebla captura a presunto incitador de saqueos Tras labores de inteligencia y un rastreo de la Policía Cibernética, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un hombre, por presuntamente incitar, a través de redes sociales, a saqueos en establecimientos comerciales. La dependencia detectó a dicha persona que, desde un perfil de una cuenta de Facebook, alentaba a realizar tal actividad ilícita. Tras su detención, el hombre fue identificado como Fernando, de 28 años, con residencia en el municipio de Cuautlancingo. Al momento de su captura, portaba 35 dosis de polvo blanco con características propias de la cocaína, por lo que él y la sustancia que le encontraron, fueron entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para continuar con el procedimiento legal. La SSP enfatizó que convocar a realizarsaqueos, se considera apología del delito, actividad que se sanciona con prisión. Esto ocurrió luego de que, esta mañana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que su administración identificó a los posibles responsables de organizar saqueos en centros comerciales al sur de la ciudad, donde al menos 20 personas robaron telefonía y aparatos. FGE Puebla saqueos Puebla SSP

