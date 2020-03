Inicio Noticias Puebla Identifican a orquestadores de saqueos en Puebla; serán detenidos

Your browser does not support the video tag.

Identifican a orquestadores de saqueos en Puebla; serán detenidos El gobierno del estado identificó a los posibles responsables de organizar los saqueos en centros comerciales del sur de la ciudad el martes pasado, por lo que en las próximas horas actuará contra ellos. El gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que lo anterior se logró a través de un trabajo de inteligencia policial, pues incluso los calificó de “robos” por aprovecharse de la situación en que se encuentra el país y el estado por la contingencia del Covid-19. Calificó de “irresponsable” el comportamiento en redes sociales para organizar los saqueos, por lo que “les decimos a estos bromistas” que ya se tienen los nombres y rostros de los involucrados, los cuales serán detenidos. Aunado a esto, el mandatario poblano refrendó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN) desplegarán a todos sus efectivos para vigilar centros y plazas comerciales. Refirió que también se estableció que la Policía Cibernética se mantendrá atenta y dará seguimiento a los mensajes publicados en redes sociales y grupos de Whatsapp, en los que se incite a cometer actos delictivos, para que puedan evitarlos y detener a los responsables. Y es que, dijo, quien publique o replique ese tipo de mensajes comete un ilícito denominado apología del delito, que se sanciona con cárcel. https://www.youtube.com/watch?v=fDN8qxp1wHc Debe garantizarse agua por contingencia Por otra parte, Barbosa Huerta adelantó que trabajará en esquemas de coordinación que permitan que los habitantes de los 217 municipios cuenten con la dotación de agua potable para garantizar que puedan elevar la limpieza en sus hogares, tal como lo marca el protocolo de acción ante la epidemia de Covid-19. Sostuvo que en el caso de la capital poblana es una atribución que debería cumplir el ayuntamiento encabezado por Claudia Rivera Vivanco, pero ante lo que consideró es una “inacción” de su parte, la autoridad estatal asumirá esta labor. Finalmente, refirió que en las comunidades donde se encuentran los comités de agua se deberá trabajar de forma coordinada, y dejar de usar el asunto como un tema político, ya que no es el momento de entrar en esta confrontación. ayuntamientos covid-19 Miguel Barbosa Huerta Saqueos

Etiqueta: ayuntamientos covid-19 Miguel Barbosa Huerta Saqueos