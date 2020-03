Inicio Noticias Puebla Saquean Famsa de Torrecillas y detienen a 4; se fugan más de 15

Saquean Famsa de Torrecillas y detienen a 4; se fugan más de 15 La noche de este martes, un grupo de alrededor de 20 personas entraron por la fuerza a la tienda Famsa, sucursal Torrecillas en la ciudad de Puebla, donde sólo cuatro fueron detenidos, mientras que el resto logró escapar con botín. Los reportes indicaron que, rompiendo cristales y causando destrozos, los sujetos se adentraron a la tienda, por lo que personal llamó al 911 para pedir ayuda. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que agarrar a cuatro, pues los demás huyeron con equipo de telefonía y aparatos electrónicos. Esto ocurrió luego de que el gobierno del estado anunció que se coordinará con la Guardia Nacional (GN) y el Ejército para evitar saqueos, de los que se estuvieron alertando a través de Whatsapp el pasado lunes, aprovechándose de la contingencia por el Covid-19. Famsa Puebla saqueos Puebla

