Gobierno anuncia coordinación con GN y Ejército para evitar saqueos en Puebla

Gobierno anuncia coordinación con GN y Ejército para evitar saqueos en Puebla El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se implementará una coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, con el fin de evitar que se den posibles saqueos ante el cierre temporal de negocios por la contingencia del Covid-19. En su tradicional rueda de prensa, el mandatario poblano aseveró que se estableció un proceso de organización para presentarse los esquemas de trabajo entre estas corporaciones en todos los municipios del estado. Refirió que con esto igual lo que se busca preservar la libertad de tránsito, el ingreso y adquisición de mercancías y suministros en mercados, así como en tiendas de servicio para que los poblanos puedan seguir accediendo de forma segura. “Son estrategias para poder neutralizar los asuntos de una situación extrema que llevará a saqueos, ya lo estamos trabajando, estamos coordinados, tendremos una reunión donde cada una de estas instituciones va a presentar sus propuestas de cómo reaccionarían ante un escenario de este tipo”, pronunció, luego de que, el lunes, en audios a través de Whatsapp, amenazaban con saquear los comercios ante la contingencia epidemiológica en el país y Puebla. Sobre el mismo tema, la organización “28 de Octubre” se deslindó de estos hechos luego de que se dijo que esta agrupación podría estar orquestándolos para los próximos días. Anuncia apoyos a grupos vulnerables Barbosa Huerta adelantó que, como parte de las medidas que se implementarán, se apoyará a las personas de grupos vulnerables a través del DIF estatal, esto con el objetivo de entregar despensas a quién más lo necesite. Refirió que aún no sabe cuánto será el presupuesto que la Federación destinará en los siguientes días, sin embargo, su administración trabaja para enfrentar la crisis y que “toda la gente que necesite ayuda material, la tendrá, y será por medio del DIF”. El mandatario poblano dejó entrever que él mismo podía encabezar la entrega de las despensas, al dejar en claro que no permitirá que haya desvío de recursos en este tipo de apoyos, pues son para los grupos más vulnerables. covid-19 Guardia Nacional Miguel Barbosa Huerta Saqueos

