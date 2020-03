Inicio Noticias Puebla Tras operativo en San Miguel, remueven a director y cambian a custodios

Tras operativo en San Miguel, remueven a director y cambian a custodios Tras el operativo realizado este lunes por la madrugada en el Cereso de San Miguel, fue removido el director del penal, Omar Oseguera Gutiérrez, además de que se cambiaron a 78 custodios, a fin de garantizar el control del inmueble por el estado. Así lo informó, en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien agregó que con esto se busca fortalecer las acciones de seguridad al interior del penal, ya que era un centro de operaciones de “muchas actividades ilícitas”. Precisó que fueron más de 2 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que a las 3 de la mañana revisaron el Centro de Reintegración Social (Cereso), donde encontraron droga, dinero, armas hechizas, electrodomésticos, electrónicos, celulares, chips entre, otros artículos. El mandatario poblano señaló a “El Cachibombo” como el líder de los reos en dicho centro, pues tenía el control del ingreso de drogas, mujeres y dinero con el apoyo de los custodios; hace 10 días, fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez. Por ello, sostuvo que ya se abrieron las investigaciones para integrar la averiguación y consignar a los responsables, pues que los artículos y demás actividades ilícitas que se cometían al interior del penal tuvieron que ser en complicidad con alguien. Adelantó que se destinarán recursos para el mejoramiento de las condiciones en que se encuentra el penal, por lo que se invertirá en regaderas, baños, dormitorios, así como en tecnología para que las revisiones al ingresar sean más seguras y menos invasivas. Faltaba comida Además, se ampliará mientras se construye un nuevo reclusorio que mejore las condiciones de los internos, toda vez que las actuales no son las dignas para su estancia, un claro ejemplo de ello es la comida que se les daba. Barbosa Huerta afirmó que había un contrato donde se aparentaba pagar más de 4 mil comidas para este penal, pero sólo se entregaban 350, e incluso muchos no se formaban por la mala calidad de los alimentos. “Ahora su les puedo decir que la dirección de Ceresos ya tiene control del penal. La preparación de este operativo prendió los focos rojos en la policía municipal de Puebla, pensaban que iba a ver una operación de que por la fuerza se iba a tomar la policía municipal, cuando no fue así”, expresó. Es necesario mencionar que Oseguera Gutiérrez llegó al mando del penal de San Miguel en noviembre del año pasado, sin embargo, tenía acusaciones de corrupción cuando estuvo al frente del Cereso de Coatzacoalcos, de acuerdo con medios locales de Veracruz. custodios Miguel Barbosa Huerta operativos penal de San Miguel

