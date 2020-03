Inicio Noticias Puebla UIF pide congelar cuentas de Marín, Nacif y Karam

UIF pide congelar cuentas de Marín, Nacif y Karam La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó al sistema bancario congelar las cuentas del exgobernador Mario Marín Torres; del empresario textilero Kamel Nacif Borge, y de Hugo Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía de Puebla. La unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentará una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado, pero además se espera que la medida ayude a las autoridades a cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes contra los tres prófugos de la justicia por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, reveló Aristegui Noticias. Las solicitudes fueron enviadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que a su vez pidió a las instituciones bancarias informar las cuentas y montos vinculados a los presuntos criminales. Según primeras investigaciones, Marín Torres es titular de cuentas en Banorte, HSBC, Seguros Comercial América, Mifel y Santander, además de que también se pidió congelar cuentas de miembros de la familia del exgobernador ya que le estarían proporcionando dinero y recursos para que la justicia no pueda encontrarlo desde abril de 2019. Sobre Nacif Borge, conocido como “El Rey de la Mezclilla”, las autoridades solicitaron congelar el acceso a cuentas donde es titular y de su círculo familiar, pero también de 12 empresas donde figura como representante legal o “tercero relacionado”. La UIF detectó cuentas a Karam Beltrán, exdirector de la Policía en el sexenio de Marín Torres, en BBVA, HSBC y Santander. En 2005, la comunicadora publicó el libro “Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil” en el que evidenció una red de explotación sexual comercial de niñas solapada por autoridades y en el que expuso a Nacif Borge. Tras la publicación, ella fue detenida en diciembre de 2005 por la policía judicial poblana en la ciudad de Cancún y llevada vía terrestre a lo largo de mil 500 kilómetros hasta la Angelópolis, trayecto en el que acusó que fue torturada y por lo que demandó a los ya mencionados. Lydia Cacho Mario Marín

