Rivera pide a SCJN resolver si Barbosa puede designar titular de Seguridad El ayuntamiento presentó un demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que sea esta quien decida si el gobernador Miguel Barbosa Huerta puede poner a una titular de Seguridad en Puebla capital. Así lo dio a conocer la Comuna a través de un comunicado de prensa enviado este domingo, donde se explica que el procedimiento legal se interpuso el pasado viernes. Lo anterior luego de que Barbosa Huerta designara a Carla Morales Aguilar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC), por lo que Lourdes Rosales Martínez tendría que haber dejando la titularidad. Sin embargo, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, a través de un video publicado en sus redes sociales, dijo que no acataría la orden, además de que se le intentó tomar protesta, pero “por diversas razones”, no se pudo. Ante la negativa de la presidenta municipal, Barbosa Huerta declaró el pasado viernes que hará usos de sus facultades constitucionales para designar a Morales Aguilar al frente de la SSC en Puebla capital y asumir el control de la seguridad en Puebla capital. Además, el ayuntamiento solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la policía municipal; con esto, el gobierno municipal y el gobierno del estado deben dejar a las corporaciones policiales en el estado que se encuentran, argumentado que se baja la incidencia delictiva, y “hacer lo contrario significaría violar la Constitución federal en su artículo 115 e imponer por la fuerza la decisión de alguno de los 2 órdenes de gobierno”. De acuerdo con ese mismo artículo, se solicitó también que la SCJN declare inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana. Ayuntamiento Puebla miguel barbosa SSC Puebla

