Lydia Cacho celebra que UIF busque congelar cuentas de Marín y Nacif

Lydia Cacho celebra que UIF busque congelar cuentas de Marín y Nacif Artículo 19 y la periodista Lydia Cacho Ribeiro se congratularon de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitara congelar las cuentas del exgobernador Mario Marín Torres, del empresario Kamel Nacif Borge, y del exdirector de la Policía, Hugo Adolfo Karam Beltrán. Los tres señalados están prófugos desde abril del año pasado por el delito de tortura en agravio de Cacho Ribeiro, recordó la organización internacional en un comunicado de prensa. Resaltó que la persecución judicial y tortura contra la activista y periodista fueron consecuencia de la revelación que hizo de una red de pornografía infantil ligada a redes de criminalidad organizada. Junto a Karam Beltrán, entonces Director de la Policía Judicial de Puebla, el exgobernador y textilero han evadido la acción de la justicia; “tres meses y medio después de libradas las órdenes de aprehensión, Cacho Ribeiro fue agredida mediante un allanamiento en su domicilio”. Recalcó que la obstaculización del uso de recursos personales, y en su entorno familiar y de negocios, es un requisito indispensable para cumplir las órdenes de aprehensión, así como permite asegurar que cesen las agresiones en contra de la activista. Por ello, Artículo 19 y Cacho Ribeiro, quien refrendó su posicionamiento en Twitter, saludaron la medida de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SGCP) en tanto coadyuva “de forma contundente para la captura de los exfuncionarios y empresario implicados”. Cabe mencionar que este domingo, Aristegui Noticias reveló que la unidad solicitó al sistema bancario congelar las cuentas de los señalados, al igual que las de los familiares del exmandatario para cortarle los recursos que podría usar para seguir escapando de la justicia. Kamel Nacif Lydia Cacho Mario Marín Pornografía infantil

