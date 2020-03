Inicio Noticias Puebla En 2019, CDH de Puebla recibe 1,710 quejas; FGE continúa como la más señalada

En 2019, CDH de Puebla recibe 1,710 quejas; FGE continúa como la más señalada Durante 2019, la CDH recibió 7 mil 876 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales mil 710 fueron catalogadas como quejas y corresponden al 22 por ciento del total, la Fiscalía no deja de ser una de las más señaladas. Esto de acuerdo con el informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), José Félix Cerezo Vélez, presentado el jueves pasado ante los titulares de los poderes Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta; Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, y Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, evento que fue privado por la contingencia del Covid-19. En el documento, se detalló que, del total de solicitudes, además de las quejas contra autoridades estatales, 5 mil 510 fueron catalogadas como orientaciones, 280 como diligencias oficiosas, 118 como antecedentes, 142 como remisiones y 77 como incompetencias. En ese tenor, de las mil 710 quejas recibidas por presuntas violaciones a derechos humanos, el 63 por ciento fue cometido por autoridades estatales, que corresponde a mil 93 mientras que el 37 por ciento restante, que son 633, fueron por municipales. En el caso de las estatales, 407 fueron contra la Fiscalía General del Estado (FGE), 201 hacia personal de los Centros de Reinserción Social (Cereso), 140 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 120 a la Secretaría de Educación Pública (SEP), 88 a la Secretaría de Salud (SS), 41 para el Colegio de Bachilleres (Cobach), 27 para el Issstep y 154 correspondiente a otros. De las del ámbito municipal, 88 fueron para el ayuntamiento de Puebla, 66 para el de Huauchinango, 57 para el de Izúcar de Matamoros, 56 para el de Tehuacán, 30 para el de Cuetzalan, 16 para el de San Andrés Cholula y 15 para el de Atlixco. Además, 14 para San Pedro Cholula, 12 para San Martín Texmelucan, 11 para Xicotepec de Juárez, nueve para el de Amozoc, cuatro para el de Zacatlán y el resto, que fueron 291, para otras Comunas. Los derechos humanos presuntamente vulnerados por los funcionarios fueron seguridad jurídica con mil 60 quejas que representa el 59 por ciento; integridad y seguridad personal con 167, que es el 9 por ciento; trato digno con 143, es decir 8 por ciento así como salud con 106 que representan 6 por ciento. Por vulnerar la educación sumaron 91 que es el 5 por ciento; petición con 81 y corresponde al 4 por ciento; legalidad con 46 y es el 2 por ciento; derecho a la vida con 29, siendo el 2 por ciento, propiedad con 26 y significa el 2 por ciento; trabajo con 15 y es el 1 por ciento; igualdad con 12 también con el 1 por ciento y otros con 32 que dan 2 por ciento. Hubo 24 recomendaciones en 2019 Por otra parte, como este medio lo adelantó, en el informe se señaló que en los 12 meses del año pasado se emitieron 24 recomendaciones, de las cuales 21 fueron dirigidas a municipios; dos a la SSP, una a la SEP, además de 23 conciliaciones de las que 10 fueron emitidas a municipios; 14 al Issstep, una a la FGE y otra a la Secretaría de Salud. Asimismo, se dio a conocer que, por primera vez, se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la que se reclama la invalidez del artículo 294 del Código Civil de Puebla por la reforma que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo, al argumentar violaciones a los derechos humanos de estos sectores. Cerezo Vélez detalló que su organismo autónomo igual solicitó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Puebla y Tehuacán, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Finalmente, en el informe se menciona que el año pasado se realizaron conferencias, talleres, foros, cursos y pláticas, dando como resultado de esta labor preventiva que 188 mil 591 personas en el territorio estatal fueran beneficiadas. CDH Félix Cerezo Vélez fiscalia quejas

