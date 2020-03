Inicio Noticias Puebla Más de 500 empacadores se quedarán sin ingresos; DIF municipal afina plan

Más de 500 empacadores se quedarán sin ingresos; DIF municipal afina plan Algunos corporativos ya notificaron a los empacadores mayores de 60 años para que no se presenten por la contingencia del Covid-19, ante lo que el DIF municipal señaló que prepara un plan de contención económica para el 50 por ciento de mil 50 que no está pensionado. La recomendación de Protección Civil (PC) municipal a los supermercados fue que tampoco se presentan a laborar personas con alguna enfermedad crónica degenerativa ni mujeres embarazadas o en lactancia, sin embargo, son parte de una nómina, por lo que continuarán cobrando. Al menos Soriana dio la indicación a los adultos mayores que no se presenten a laborar y se espera que en próximas horas, el resto de cadenas haga lo mismo. En entrevista con Ángulo 7, Mayte Rivera Vivanco, presidenta del DIF municipal, indicó que en el organismo tiene registradas a mil 50 personas adultas mayores que trabajan en diferentes tiendas comerciales como empacadores, de las que 50 por ciento cuenta con pensiones y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Issste o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla. Con la contingencia por el también llamado coronavirus, el otro 50 por ciento quedaría vulnerable pues se trata de la única fuente de ingresos que tiene, ante lo que la presidenta del DIF municipal mencionó que preparan medidas para apoyar a este sector, aunque reconoció que no puede ser una remuneración económica. Apoyo en especie y módulos de atención Sostuvo que se planteará apoyo en especie, como despensas; en caso de que las personas no puedan acudir, se les llevará a sus casas, además de que proyectan poner a disposición de este sector las áreas de alimentos. Lo otro, dijo, serán módulos permanentes en áreas de atención a la salud para que ante cualquier síntoma puedan acudir. Al tratarse de la comunidad más vulnerable al Covid-19, afirmó que al igual que los monitorearán por teléfono para saber su estado de salud, esto mediante el Departamento de Adultos Mayores del DIF municipal, que tiene la lista de los empacadores y, de quienes acuden a talleres. Todo esto se definirá este viernes en una sesión que el Patronato del Sistema Municipal DIF de Puebla tendrá. cerillitos Puebla covid-19 empacadores voluntarios

