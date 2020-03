Alumnos de UNAM e IPN respaldan paro de BUAP y protestan en CDMX

Estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon la mañana de este lunes a Palacio Nacional bajo la consigna de #NiUnaBataMenos; alumnos de la BUAP se sumaron a la manifestación.

Los alumnos exigieron mayor seguridad para su gremio y justicia luego del asesinato de tres estudiantes en Puebla, así como el asesinato de la doctora Mayte Viridiana Aguilar Martínez el pasado 20 de febrero en la alcaldía capitalina de Tláhuac.

Los aspirantes a médicos llevaban carteles en los que se podía leer “¿cómo pretendes que cuidemos tu vida si a nosotros nos la quitan?”, “ni una bata menos”, “usar la bata no me da orgullo, me da miedo”, entre otras, y marcharon desde el Palacio de Bellas Artes hasta la plancha del zócalo, para arribar a las puertas de Palacio Nacional.

En el contingente viajaban estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del IPN, miembros de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción (AMMR) y algunos alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Asimismo, la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios en Puebla y de la Universidad Angelopolitana se manifestó en las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde pasaron lista de los estudiantes asesinados en Huejotzingo.

Es de mencionar, que las protestas iniciaron desde el pasado martes y se sumaron diferentes universidades de la entidad, así como diversas instituciones educativas, mientras que los estudiantes anunciaron que los paros continuarán.

