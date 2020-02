El Covid-19 llega a México; hay un caso confirmado y tres posibles contagios

El gobierno federal confirmó un primer caso de Covid-19 en México, un hombre de 35 años que vive y está hospitalizado en la Ciudad de México, que junto con otros tres más viajó a Italia; uno presenta síntomas y dio positivo a una primera prueba, pero se le hará otra.

Así se dio a conocer durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que el paciente está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), al tiempo de agregar que la primera prueba que se le realizó dio positivo, pero la segunda les tomó toda la noche, con lo que se pudo cerciorarse de que el mexicano sí está contagiado.

Indicó que el paciente se encuentra estable de salud, únicamente presentando síntomas similares a los de un catarro, ya que es “un joven saludable”, por lo que no representa un riesgo.

Posibles casos, en aislamiento

No obstante, señaló que cinco de sus familiares con los que el sujeto tuvo contacto ya se encuentran en aislamiento epidemeológico en el mismo INER.

“Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90%, son enfermedades con síntomas leves, como un catarro”, dijo el funcionario federal ante la llegada del Covid-19, y agregó que no es necesario tomar medidas como suspender actividades escolares.

Se debe mencionar que en las diapositivas mostradas durante la conferencia de prensa matutina, se precisó que el paciente con Covid-19 tuvo contacto con nueve personas, de las cuales un caso es sintomático, y los otros ocho son asintomáticos.

Además, el individuo llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el pasado 22 de febrero, tras acudir el pasado 14 de ese mes a una convención médica en Bergamo, Italia, donde junto con otros tres mexicanos tuvo contacto con una persona contagiada del Coronavirus originario de Wuhan.

Cuatro hombres viajaron a Italia

De los otros posibles contagios, uno es un hombre de 41 años, quien viajó a dicho país el 16 de febrero para regresar al aeropuerto antes mencionada el 21, pero la primera prueba que se le realizó dio positivo, además de que presenta síntomas leves.

Sin embargo, una segunda prueba confirmará si está o no contagiado, por lo que permanece en aislamiento en un hotel de Sinaloa, aunque reside en Hidalgo.

Los otros dos posibles casos son hombres, aunque no es precisó su edad, se indicó que viven en el Estado de México, y uno de ellos no presenta síntomas, pero permanece en aislamiento domiciliario.

Por su parte, López Obrador informó que conforme se vaya desarrollando la situación se irán dando reportes al respecto, y aseguró que México tiene la capacidad para hacerle frente al Covid-19.

Se debe mencionar que hasta el pasado jueves, dicho virus ya había sumado más de 81 mil contagios en el mundo, de los cuales 78 mil son en China, pero ya se ha expandido en 40 países, incluidos México y Brasil, que junto con Canadá y Estados Unidos son los únicos en América con casos confirmados.

El Covid-19 en el mundo

Mientras que en Europa, Italia ha sido el país más afectado, teniendo que hasta cancelar algunos partidos de futbol para evitar su propagación.

El Covid-10 además ha cobrado la vida de 2 mil 788 personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Finalmente, se recomienda lavarse constantemente las manos por al menos 20 segundos, desinfectar superficies utilizadas para trabajar o comer, así como no tocarse ojos, nariz, ni boca con las manos sucias. Además, en caso de estornudar, se deberá cubrir con el antebrazo, y en caso de presentar síntomas, no automedicarse ni salir de su casa y usar cubreboca para evitar contagiar a alguien.