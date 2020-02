Extrabajadores de Seguro Popular, sin recibir respuesta; habría más protestas

Aunque desde hace un mes el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, dijo que propondría a los extrabajadores del Seguro Popular sumarse al Insabi, a la fecha estos últimos no han tenido alguna respuesta, por lo que amagaron con más protestas.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Raúl Rojano Coyotl, uno de los representantes de los afectados, quien indicó que mientras más tiempo pasan con esta situación, más limitados en sus recursos se ven, ya que era el único ingreso que tenían.

Refirió que lo que buscan es sólo que les digan si los van a recontratar o liquidar, ya que conforme les sigan dando largas la incertidumbre es mayor, más que nada porque en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había dinero para mantener la planilla laboral o en su caso para pagarles por los años que estuvieron dando servicio.

Manifestó que hasta el momento no se han reunido con Uribe Téllez, pues solo tuvieron un encuentro con un secretario de la dependencia, del que no mencionó el nombre, quien les dijo que el tema quedaría listo en algunos días, lo cual no ha sucedido.

Incluso, recordó que hace dos semanas tenían programada una reunión con autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero no llegaron y desconoce los motivos del por qué no se presentaron, pues no les dijeron algo al respecto.

Precisó que en días pasados tuvieron un encuentro con el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien les precisó que en marzo se tendría una propuesta para los extrabajadores, sin embargo, desconoce si esta sea positiva o negativa.

“Es una incertidumbre que estamos viviendo los extrabajadores del Seguro Popular, por eso vamos a seguir en esta lucha porque hay incluso quienes dejaron casi media vida ahí, estamos analizando qué hacer en los siguientes días si no hay respuesta”, pronunció.

Analizan ir a Palacio Nacional

Precisó que es un tema que nos está afectando a todos y si bien saben que es una situación específica de la Federación, como gobierno estatal pueden hacer el gancho para que se solucione, pues en estados como en Hidalgo y Zacatecas ya los han recontratado gracias a la intervención de las autoridades locales y en otros, como en Oaxaca, les dijeron que los van a liquidar.

Rojano Coyotl puntualizó que son 700 personas las que enfrentan esta situación, por lo que están platicando con variras de las jurisdicciones de salud y no descartan mandar una comitiva a la Ciudad de México para ir a Palacio Nacional y dar a conocer el conflicto.

“En marzo tomaríamos otras acciones, no pacíficas, tal vez un poco más radicales, no quitamos el dedo del renglón, pedimos que nos den respuestas a nuestras demandas, pero si no vemos claro, tenemos que buscar otra cosa para que nos hagan caso”, asentó.

Y es que, dijo, saben que por ley les toca la liquidación, porque es como se publicó en el decreto; en su caso, lo que se podría hacer es recontratarlos si se cumple con lo que pide el nuevo sistema de salud, pues igual así lo manifestó el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.