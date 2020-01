Acusan dilación de la FGE en feminicidio de Gizeh Castelán, asesinada en 2016

Familiares de Gizeh Castelán Castro, asesinada en 2016, acusó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha retrasado el proceso por casi 4 años, además de que está “induciendo” a que se les otorgue el perdón a los detenidos para hacer una audiencia abreviada.

En el marco de la jornada ciudadana de este martes, acudieron a Casa Aguayo con una lona que tenía el rostro de la joven, así como la consigna ¡Ni una más! y las exigencias de “Ni perdón ni olvido”, ya que dejó un hijo pequeño huérfano.

En entrevista Vicente Castelán Castro, padre de la víctima, manifestó que en caso de acceder a lo que pide la FGE, los homicidas estarían logrando reducir su pena al 50 por ciento como lo marca la ley, pese a que es un feminicidio, pero que no lo han estableció con esa tipificación el caso de su hija.

«Ahora la Fiscalía, a casi 4 años de los hechos, pretende que acepte que se lleve a cabo un juicio abreviado, donde yo manifieste que estoy de acuerdo otorgando el perdón y además de esto se les condone la reparación del daño moral a los responsables”, pronunció.

Recordó que el feminicidio de su hija ocurrió el 2 de octubre luego de que salió de su trabajo en el Issstep de San Manuel y a la fecha aunque los cuatro implicados están detenidos, dos de ellos confesos, el organismo a cargo de Gilberto Higuera Bernal no ha hecho su trabajo.

Sobre el tema, Pablo López Ángel, asesor jurídico de los familiares, afirmó que se ha diferido 30 veces la audiencia para judicializar el caso, lo que muestra la “forma de justicia” que hace la FGE ante los hechos pues “como siempre” lo archiva como “un caso más”.

Refirió que “es una burla” para ellos, ya que siempre que han citado a una audiencia ponen cualquier tipo de argumentos para que no se desarrolle, como que salen con que no conocen el caso, que hubo cambio de asesor jurídico, o que no llega el agente del Ministerio Público.

“Es una falta de profesionalismo por parte de la Fiscalía, no se ha hecho nada, les leyeron sus derechos les dijeron de qué están acusado, pero nada más y ahorita quieren que se les perdone, es una burla esto que están haciendo, no vamos a permitir que lo juzguen en un juicio abreviado, ahora resulta que quieren que les demos el perdón”, reclamó.

FGE pide que otorguen perdón, acusan

Por otra parte, Castelán Castro acusó que aunque desde septiembre pasado acudió con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, para informarle sobre la pensión a la hija de la víctima, por parte del Issstep, como lo marca la ley, no ha habido respuesta positiva.

Y es que, dijo, aunque ha acudido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (Issstep), este solo ha ofrecido 18 mil pesos, cuando su hija laboró por 5 años y medio, por lo que es más lo que le tocaba.

Explicó que en ese entonces, el mandatario poblano instruyó al consejero Jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, para que le diera seguimiento al tema, así como para que los ayudara ante la FGE para que se haga justicia, sin embargo, el funcionario no ha hecho nada.

“Me ofrecieron asesoría, el gobernador me ofreció un apoyo económico que se me iba a otorgar, ahora hasta me niegan el acceso y no me atienden, estamos aquí para decirle al gobernador que sus órdenes no fueron cumplidas, que qué tipos de funcionarios son los que tiene”, concluyó.

Es necesario precisar que Castelán Castro, quien se desempeñan como auxiliar dental, fue torturada y asesinada con más de 30 puñaladas, además de que su cuerpo fue arrojado en un terreno baldío de la prolongación de la 11 Sur, en las orillas del río Atoyac.