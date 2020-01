Rosales minimiza percepción de inseguridad; no coincide con la realidad, dice

La titular de la SSC, María de Lourdes Rosales Martínez, minimizó la percepción de inseguridad en Puebla capital – la mayor del país—, asegurando que no existe relación con indicadores oficiales, pues en 2019 los delitos disminuyeron 21 por ciento, comparado con 2018.

En rueda de prensa la mañana de este lunes, indicó que el ayuntamiento cerró el año pasado con mil 596 delitos registrados, en comparación a 2018, donde fueron reportados dos mil 21 casos, cifra que se traduce a la reducción del 21 por ciento antes aludida.

Destacó que para septiembre del 2018, durante la administración de Antonio Gali Fayad, hubo una incidencia de 128 delitos por cada 100 mil habitantes, quedando el municipio en el lugar 349 con mayor registro de actividades delictiva.

Aunque la comparación de las fechas no corresponde, la funcionaria equiparó dichas cifras con el ejercicio de noviembre del 2019, donde presumió que hubo 101 crímenes por cada 100 mil habitantes, lo que colocó a la ciudad en el sitio 532.

No obstante, estos números únicamente se refieren a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que hay un margen de delitos no denunciados, los cuales no figuran dentro de los datos y que son determinantes en la percepción de inseguridad de los poblanos que valoró el Instituto nacional de estadística y Geografía (Inegi).