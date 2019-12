Si Patjane no paga lo que robó a Tehuacán, no saldrá libre, sentencia Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que en enero el Congreso local analizaría la revocación de mandato contra el edil de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, y afirmó que “no saldrá de la cárcel” sino regresa lo que “le robó” al ayuntamiento.

En rueda de presa, este lunes en el Palacio Municipal de dicha demarcación, el mandatario poblano reiteró que la administración estatal no intervendrá en el proceso que enfrenta el alcalde, pues todo debe ser de acuerdo a los procedimientos constitucionales y a la establece la Ley Orgánica.

Refirió que si bien Patjane Martínez está preso es porque se dio una denuncia penal en su contra, el cual tendrá que irse desahogando conforme a lo que presente la Sindicatura y la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, hizo énfasis en que hay otros funcionarios que igual estarían involucrados como es la tesorera, María del Carmen Siliceo Rodríguez; el contralor, Víctor Ricardo Valladares Martínez; el secretario del ayuntamiento, Alejandro Guerrero Martínez y la directora de Obras Públicas, María Sara Pedraza López.

“Faltan muchas denuncias contra otras personas en el tema, hay un desorden de quienes los designaron y no ha terminado de limpiarse este ayuntamiento, era un gran proyecto ciudadano y qué le pasó. Por eso lo digo claro, mientras Felipe Patjane no le pague al pueblo de Tehuacán lo que le robó, no saldrá de la cárcel”, pronunció.

Barbosa Huerta recordó que el edil morenista sigue en el cargo, pues aunque está sujeto a un proceso penal, su detención no puede entenderse como una falta absoluta para tomar protesta a su suplente, debido a que se aplica el principio de presunción de inocencia.

Congreso definiría en enero situación de Patjane

Manifestó que el Congreso local es el que determinará la situación del alcalde, pues sería en enero cuando analice la revocación de mandato que hay en su contra, por lo que mientras eso no suceda, Patjane Martínez sigue siendo presidente municipal.

Explicó que si se destituye del cargo, tendría que asumir protesta el suplente, pero si éste no quiere, el Cabildo debe nombrar a una persona, aunque si los regidores no se ponen de acuerdo tendrá que ser el Legislativo el que lo haga concentrando dos terceras partes del pleno de votos.

Tras esto, descartó que se vaya a nombrar a un concejo ciudadano, al tiempo de rechazar que vaya a poner a “un amigo” al frente del ayuntamiento como se rumoró tras la detención del actual edil preso en el penal de Tehuacán.

“El gobierno del estado no se involucra porque no tiene la facultad de investigar y para eso está la Contraloría, pero igual está la Auditoría Superior del Estado (ASE), qué creía Patjane, que nos quedaríamos con un procedimiento de años pasados, no, le dijimos que no les hiciera caso, que se estaba mal aconsejando. Estoy seguro que cuando esto termine y se tenga un presidente municipal todo volverá a la normalidad”, concluyó.