Al preverse en marzo la revista vehicular en Puebla, el 60 por ciento de las unidades del transporte público no aprobará, porque son “chatarra”, afirmó el diputado local de Fuerza por México, Elpidio Díaz Escobar.

Avaló que la Secretaría de Movilidad y Transporte realice la revisión físico-mecánica de las unidades, en beneficio de los usuarios para que se obligue a los concesionarios a cambiar los vehículos.

Señaló que, si no fuera negocio el transporte público, no habría algunos concesionarios hasta con 40 unidades, “lo que pasa es que no quieren actualizarse, mientras autoridades no presionen”.

El legislador rechazó que no deje ingresos a los concesionarios prestar el servicio de transporte público, “es su negocio”.

🚙 Si se aplica la revista vehicular al transporte público en #Puebla, 60% de las unidades saldrían de circulación, “porque ya son chatarra”, opinó el diputado local de Fuerza por México (@FXMPue), Elpidio Díaz Escobar. pic.twitter.com/79gx30k0NA — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) February 6, 2025

Comentó que los transportistas en Puebla se mal acostumbraron a ganar sin querer invertir para cambiar las unidades.

Para revista vehicular, hay 37 mil unidades

De acuerdo a datos oficiales, hay 37 mil unidades con concesiones o permisos para dar el servicio de transporte público en el estado de Puebla.

En este sentido, la secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio refirió que, desde el 2009, no se hace una revista vehicular.

A finales de enero pasado, el coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier, José Luis García Parra, dio a conocer que se presentará una reforma a la Ley del Transporte para aumentar el periodo de vida útil de las unidades, es decir, pasen de 7 a 10 años de antigüedad.

Afirmó que, si no se hace la modificación, la mayoría de las unidades no aprobará la revista vehicular y, entonces, colapsará el servicio.

Díaz Martínez puntualizó que las unidades del transporte público tienen, por ley, establecida una vida útil de 10 años.

Sanciones más severas a transportistas

Por otro lado, el diputado de Fuerza por México consideró importante establecer sanciones más severas a los transportistas que no hacen la parada para subir a personas de grupos vulnerables. Es decir, adultos mayores y discapacitados.

Indicó que se debe hacer una ley para castigar a los concesionarios.

“Porque ellos son los que deben ordenar a sus choferes que recojan a los pasajeros de sectores vulnerables”, ahondó Elpidio Díaz.

Elpidio Díaz dijo que los ciudadanos inconformes se presentan en el Congreso del Estado de Puebla para hacer la denuncia.

Adelantó que, con una fotografía de la unidad que no hizo la parada, debe ser más que suficiente para emitir una sanción.

Respecto a la propuesta de subir el pasaje del transporte público, el diputado local comentó que no prosperaron las pláticas, porque los propios concesionarios no se ponen de acuerdo en dar argumentos sólidos para modificar la tarifa.

Además, señaló que tampoco tienen razón los transportistas en exigir subir el pasaje a 19 pesos, cuando ofrecen un mal servicio a los usuarios.