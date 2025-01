Ana Karen Rodríguez urgió a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y a la Comisión Estatal de Búsqueda que localicen a sus tres hijas, desaparecidas desde hace dos años. Se trata de Erika Aitana, Ivanka Ailene y Madisson Escarlet, quienes fueron vistas por última vez el 22 de noviembre de 2022.

Mediante un comunicado, la madre de las menores acusó a su expareja y padre de las niñas, Erik N, de haber sustraído a las menores en complicidad con sus abuelos paternos, en el municipio de San Pedro Cholula.

Derivado de estos hechos, Erik N se encuentra preso en el penal de dicha demarcación por violencia familiar con el agravante de violencia vicaria. Además, también están detenidos sus padres, Francisco N, de 59 años, y Blanca Patricia N, de 61 años.

Pese a ello, Ana Karen denunció que Erik N continúa ejerciendo violencia desde la cárcel, presumiendo de privilegios y asegurándole que no volverá a ver a sus hijas. “Erik se burla de mí, me dice que no volveré a ver a mis hijas, que él ya ganó”, y agregó “necesito que las autoridades me ayuden a encontrarlas”.

La madre ha acudido a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y a la Comisión Estatal de Búsqueda para solicitar ayuda para localizar a sus hijas, pero no ha obtenido resultados. Solicitó que se activen a la brevedad los protocolos de búsqueda, ya que han pasado dos años sin noticias de sus hijas.

Piden a FGE localizar a Erika, Ivanka y Madisson, desaparecidas hace 2 años

Ana Karen también señaló a la actual pareja de Erik N, Jessica, como la autora intelectual de la desaparición de Erika, Ivanka y Madisson, en complicidad con otros familiares, entre ellos el tío y la tía de las niñas, Donova y Gabriela.

Por ello, exige que se liberen órdenes de aprehensión contra estos familiares y que se les imponga prisión preventiva justificada.

Finalmente, Ana Karen Rodríguez hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para que ayuden a encontrar a sus hijas. Expresó su preocupación y urgencia por la desaparición prolongada y la implicación directa de la familia de Erik en los hechos.