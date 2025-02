El secretario de Gobernación (Segob), Samuel Aguilar Pala, se reunirá con su homólogo de Tlaxcala para abordar la situación de los bares clandestinos que se tienen en la zona limítrofe de ambos estados, así como la trata de personas que persiste en dicha franja interestatal.

En entrevista, luego de la firma de convenio en materia de seguridad y procuración de justicia, entre la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el mandatario Alejandro Armenta Mier, el funcionario comentó que ahora “ya no se tendrá problema” en la persecución de los delincuentes cuando cruzan de un lado a otro.

Dijo que antes se tenía la restricción de no poder transitar entre uno y otro estado, por ello es que con este convenio se podrán hacer acciones conjuntas, por lo que la siguiente semana buscará a su homólogo de la entidad vecina Luis Antonio Ramírez Hernández para abordar diversos temas.

Bares clandestinos en Tlaxcala: se trabaja en estrategia

“Se han registrado algunos datos al respecto (sobre bares clandestinos y el tema de trata) por lo que yo personalmente le pondré atención para coordinarnos con mi homólogo de Tlaxcala y establecer las estrategias, nos pusimos de acuerdo para que la siguiente semana nos reunamos y, entre otros puntos, ver este”, remarcó.

Detalló que igual se abordará la situación de los límites territoriales entre ambos estados, ya que hay personas que reclama los servicios porque no se atienden ni en Puebla, ni en Tlaxcala, o que en su caso solo les piden el pago de sus derechos, pero no tienen todo.

Por otra parte, el secretario lamentó el enfrentamiento ocurrido en San Francisco Totimehuacan esta madrugada, aunque rechazó que se tenga un incremento en inseguridad ante las últimas balaceras que se han registrado, pues las cifras delictivas han bajado.

Dijo que es una investigación que se está haciendo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar qué fue lo que ocurrió, aunque exhortó a mantener la coordinación entre autoridades para combatir la delincuencia, luego de que dos elementos de la Policía Municipal resultaron heridos.

Descarta aumento de seguridad, pese a balaceras

Ante esto, consideró que lo mejor para evitar que los delincuentes comentan este tipo de actos, es mantener la coordinación entre autoridades, lo cual se realiza desde el primer día del gobierno de Alejandro Armenta Mier, ya que, a diferencia de sexenios pasados, ahora no hay reclamos entre una y otra instancia, pues existe colaboración.

“Obviamente seguimos intensificando las labores de coordinación y las acciones para ser más eficientes y no nos ganen los malandros. hay resultados mejores y la prueba es un botón con la elección de las juntas auxiliares en donde no hubo sucesos como en otros años, no es el clímax de la seguridad, pero estamos trabajando”, remarcó.

Y es que, de acuerdo con el reporte de la Policía Estatal, alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes elementos municipales solicitaron apoyo ante detonaciones de arma de fuego por sujetos a bordo de una camioneta. En la agresión hacia uniformados, una policía resultó lesionada en el brazo, y su compañero fue herido en el abdomen.

Habrá 7 módulos de seguridad en Puebla capital

En ese tenor, Aguilar Pala anunció que en Puebla capital se tendrán siete módulos de seguridad instalados en entrada y salidas del municipio, mientras que en el interior estarán 27 en las zonas limítrofes con las entidades de Hidalgo, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.

Precisó que esto ayudará al combate de la delincuencia, que se sumará a las torres de seguridad y las nuevas patrullas que se sumaron, por lo que solo están a la espera de que se tengan los predios estratégicos para colocar estos módulos.

Refirió que la primera etapa será en la Angelópolis, mientras que la segunda en los 27 accesos de los siete estados colindantes con Puebla.