El gobierno de Puebla no pagará los 640 millones de pesos que pide la empresa Melgarejo Construcciones, tras el fallo de la SCJN, por la cancelación del proyecto Libramiento Poniente que tenía adjudicado en 2009, pues la firma solo invirtió 60 millones en derecho de vía.

Así lo advirtió, en entrevista luego de encabezar la inauguración de la rehabilitación de la avenida Vicente Guerrero-San Lorenzo Almecatla, el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien agregó que no tiene por qué darle dinero a una empresa que no llevó a cabo una obra.

El titular del Poder Ejecutivo manifestó que este fallo “es una injusticia” y resultado de la “complicidad” entre el Poder Judicial y las empresas, ya que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dieron la razón a la constructora en perjuicio del estado.

Recriminó que se condene al gobierno que encabeza a pagar una cantidad muy superior a lo que la firma destinó, en el 2009, para el supuesto derecho de vía, ya que no se tiene una sola prueba de que se hayan iniciado con los trabajos, previo a la cancelación de proyecto.

Y es que, dijo, con este monto el gobierno podría dotarse de 15 módulos de maquinaria para hacer las carreteras que hacen falta, por lo que reiteró que la complicidad del Poder Judicial y el viejo régimen lo único que hacen es proteger a las empresas para dañar el bien público.

Incluso, recordó las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que el Poder Judicial y la SCJN servía a los intereses económicos para afectar al Puebla, lo cual en su gestión no se va a permitir.

“El gobierno del estado no va a pagar, antes que me encarcelen, yo no voy a pagar más 600 millones de pesos por algo que no Puebla no debe. Es un acto abusivo, una extralimitación del Poder Judicial de la Federación, esa es la complicidad”, puntualizó Armenta Mier.