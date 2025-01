El alcalde José “Pepe” Chedraui Budib señaló que en máximo dos semanas se tendrán que repetir los plebiscitos en las juntas auxiliares de Puebla capita: San Miguel Canoa y San Sebastián de Aparicio, es decir ya en febrero, luego de que se anularon por la quema de boletas el domingo.

En entrevista, luego de hacer la entrega de 200 nuevas patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la explanada del estadio Cuauhtémoc, el edil manifestó que la jornada transcurrió bien, sin embargo, fue al cierre de las casillas que se dieron estos hechos.

Aseveró que el proceso se desarrolló en paz, pero al finalizar se “descompusieron” en dos demarcaciones donde se repetirán para dar certeza a la población de que todo lo que desarrolla el ayuntamiento se hace transparentemente y para que sean los ciudadanos los que elijan a sus autoridades.

“Fueron plebiscitos tranquilos, pero fueron en estos dos donde se tuvieron problemas, se nos descompusieron a las 6 y 6 y media de la tarde, un par de las juntas, ya estamos hablando con ellos, tenemos entendido que en ocho o 15 días se tiene que convocar a elecciones”, remarcó.

Manifestó que mantendrán el diálogo con los inconformes para que las siguientes elecciones salgan sin contratiempo, sobre todo con los candidatos y sus planillas, ya que no se decretó un ganador y por eso se repetirán.

Sin embargo, hizo énfasis en que se presentará más seguridad para que los vecinos de San Miguel Canoa y San Sebastián de Aparicio se sientan más tranquilos y asistan sin ningún problema a votar el primer domingo de febrero.

Plebiscitos en Puebla: acuerdan si van las mismas planillas

Ante ese panorama, comentó que se van a sentar a dialogar con los participantes para ver si volverán a participar o no, aunque remarcó que “se tiene que dejar las cosas muy claras” de que este tipo de procesos se tienen que hacer en calma.

Asimismo, el edil manifestó que tienen identificadas a dos personas que podrían estar relacionadas con la quema de boleta, por lo que se van a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que son actos que el ayuntamiento no lo va a tolerar.

“Tenemos un par plenamente detectados, no daremos los nombres, y se van a presentar las denuncias, obviamente siempre habrá personas que no estén de acuerdo con los resultados por no ganar, pero la transparencia siempre se va a dar”, asentó.

Revisarán cuentas prediales en zona limítrofe

En otro tema, ante la confusión que luego tiene algunas personas para pagar sus impuestos por habitar en la zona limítrofe con otros municipios, Chedraui Budib manifestó que a partir de abril van hacer una revisión de las boletas prediales y a los que no les haya llegado saber el motivo.

Si bien no dijo que se reuniría con sus homólogos, sostuvo que se va a cruzar la información con los otros ayuntamientos para ver de quien depende.