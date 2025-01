El gobernador Alejandro Armenta Mier pidió a la rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, ampliar la matrícula en la Facultad de Medicina para que haya más opciones para los estudiantes y no se queden sin oportunidad de prepararse; el estado igual dará alternativas.

Lo anterior, durante el Foro Especializado de Consulta Ciudadana para el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2024-2030, que se llevó a cabo en el Teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a donde acudieron ambos.

Explicó que tan solo el estado por parte de la Federación construirá la Universidad Rosario Castellanos en el Eloxochitlán, así como la Universidad de la Salud, en el municipio de Yaonáhuac, con el objetivo de garantizar más oportunidades a los jóvenes de ingresar a la educación superior.

Mientras que por parte del gobierno estatal se construirá una Universidad de la Salud en Cuautlancingo, que se sumará a la que ya está instalada en la capital, ya que con esto se busca aumentar los espacios para los jóvenes.

Le agradezco mucho a la rectora de la BUAP porque con ella hay un tema central que tiene que ver con la Medicina, le he pedido que multipliquemos los espacios para los jóvenes que quieren estudiar Medicina, Enfermería para que no queden frustrados, ya lo va hacer”, Alejandro Armenta Mier

Pide Armenta a BUAP ampliar matrícula en Salud

Ante esto, agradeció a la académica de la BUAP por haber aceptado su propuesta para ampliar la matrícula en las carreras relacionadas a ciencias de la salud, ya que garantizar su futuro y que no queden frustrados de poder estudiar.

En ese tenor, remarcó que en su administración igual pondrá en marcha instituciones educativas para acercar estas alternativas en las zonas donde de carece de oportunidades de educación superior, lo cual igual se sumará a su proyecto de mejorar hospitales y clínicas.

En el caso de Cuautlancingo, el ayuntamiento ya tiene contemplado un predio para la construcción de dicha universidad

No aspira a otro cargo, dice Armenta

Por otra parte, Armenta Mier manifestó que está enfocado en su cargo y no tiene contemplado buscar algún puesto una vez que concluya su sexenio, que es el 13 de diciembre del 2030, ya que hará lo mismo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se fue a su finca.

“Estoy totalmente enfocado en Puebla, no tengo algún otro interés más que el beneficio social y económico del estado, dedicado a la función que me dieron los ciudadanos, yo me voy igual a una finca de mi esposa, ya le pedí que le permita irme, porque tenemos que cumplirle a los poblanos”, remarcó.