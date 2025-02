A partir del miércoles arranca en Puebla la entrega de las tarjetas de la beca universal Rita Cetina en escuelas secundarias públicas; en total serán beneficiados 321 mil 342 estudiantes, que se tienen registrados en el padrón y que recibirán un apoyo bimestral de mil 600 pesos.

Así lo informó, en rueda de prensa este lunes, María Cecilia Calvillo Ángeles, titular de la Oficina de Representación Estatal de la Coordinación Nacional de Becas, quien estuvo acompañada de Rodrigo Abdala Dartigues, delegado federal de los Programas del Bienestar.

La funcionaria comentó que las tarjetas se entregarán directamente en los planteles y las familias se pueden informar en la página oficial sobre los municipios en los que estarán acudiendo para que sepan qué día les va a tocar, siempre y cuando se hayan registrado en tiempo y forma en la plataforma.

Explicó que una vez que reciban la tarjeta de la beca Rita Cetina tendrán que hacer el cambio de NIP para que el banco pueda dispersar el apoyo dentro de los 10 primeros días.

Asimismo, comentó los beneficiarios que ya recibían algún apoyo tienen que acudir a las escuelas a hacer la actualización de sus datos, mientras que para los que no pueden registrarse se dispondrá de un servidor de educación apoyándolas dentro de las instituciones, por lo que deberán asistir con los documentos establecidos en la convocatoria.

Por otra parte, sobre el pago de continuidad de beca, es decir, para los que ya tienen alguna de las tres que se dan a estudiantes, dijo que se reanuda el martes y se llevará a cabo de manera gradual por letra del apellido paterno durante todo febrero.

Agregó que para los jóvenes de educación media superior de la beca “Benito Juárez” el registro inicia el miércoles a través de la página ya establecida, pero que son específicamente para los que son de nuevo ingreso y no tienen algún otro apoyo.

En tanto, para los alumnos de educación superior el registro arranca el 10 de febrero, enfocado a escuelas prioritarias, por lo que conminó a seguir las redes sociales para ello.

Calvillo Ángeles detalló que el apoyo es de mil 900 pesos por estudiante de secundaria, aunque si la familia tiene algún otro hijo en educación básica, como primaria o preescolar, tendrán otros 700 pesos, es decir, un monto total de 2 mil 600 pesos cada dos meses.

Desglosó que son 321 mil 342 beneficiarios de la beca “Rita Cetina” en 2 mil 242 escuelas de secundaria. En total, por apoyos en educación básica 420 mil 328 familias con 581 mil 596 estudiantes.

Mientras que de educación media superior 230 mil 509 beneficiarios y de la beca de educación superior son 31 mil 792. Por los tres programas que se dan en el estado son 843 mil 896 personas con algún tipo de apoyo.

En su turno, Abdala Dartigues mencionó que las tarjetas serán igual que las otras, por lo que no solo podrán ser usadas en los bancos del Bienestar, sino en alguna otra institución bancaria que hay en la entidad con la comisión que establece casa una de ellas.

Hizo énfasis en que hay 235 sucursales del banco de Bienestar y 24 más que había de Bansefi, por lo que son 259 los puntos de cobro a los que pueden acudir la personas a retirar su apoyo.

Respecto a las largas filas que se registran en la sucursal de Reforma y que genera que las personas esperen varias horas, dijo que se debe a que los beneficiarios siguen creyendo que si no sacan su dinero el día que les depositan, se va a perder y por eso acuden cuando depositan el pago.

Resaltó que siempre están presentes los funcionarios para atender a las personas que lleguen a solicitar información, aunque por esta situación brindarán sombrillas y en los días de calor se les proporcionará agua, pero recalcó que no es necesario que se formen el mismo día.

Existe por alguna razón una creencia errónea de que una vez que te cae el dinero de tiene que sacar porque si no te lo quitan, pero eso no es cierto, por eso les hacemos un llamado a que no tienen que ir siempre, puede ser días después o incluso usarla en establecimientos para pagar o ir a otros bancos y solo dar la comisión”,

Abdala Dartigues