Este lunes familiares de María Jessica Ortiz Ramírez reportaron aparición sin vida. Fue vista por última vez en la Unidad Volkswagen Sur, a las orillas de Puebla capital, el pasado 6 de enero y desde entonces no se sabía nada de ella.

Por la tarde del domingo durante las labores de búsqueda, vecinos de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas reportaron el hallazgo de un cuerpo en estado de putrefacción sobre el río Atoyac.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Protección Civil Municipal realizaron resguardaron la zona y comenzaron las labores de sustracción.

Más tarde, personal de la FGE confirmó que el cadáver de la mujer se encontraba en estado de putrefacción, además de que estaba semidesnudo. Sin embargo, se desconoce cuándo y cómo perdió la vida.

De igual manera, confirmaron que el cuerpo presenta signos de violencia.

Igualmente este fin de semana, pero en otro sitio se reportó el hallazgo de una mujer, aún con identidad desconocida, pero de aproximadamente 30 años. Los hechos ocurrieron en el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan.

Hallazgo de Jessica Ortiz sin vida: tercer hecho violento en un fin de semana

Este hecho ya se investiga por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) Puebla, para aclarar los hechos y los motivos de los hallazgos.

Es importante mencionar que con el hallazgo de Jessica Ortiz sin vida, sería el tercer hecho violento que se registra contra personas del sexo femenino. Cabe señalar que el pasado sábado por la tarde-noche fue ultimada Noma N. en la Central de Abastos. Su esposo e hija miraron el acto.

Los hechos ocurrieron cuando la familia que viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet color blanco, se dirigía a su domicilio. En el viaje fueron interceptados por sujetos armados quienes los intentaron bajar para asaltarlos.

Debido a que no pudieron, comenzaron a disparar al vehículo. Las balas alcanzaron a Norma, quién fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud. No obstante, cuando arribaron, ella ya no contaba con signos vitales.