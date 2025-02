María Ángela Rodríguez Huerta presentó una denuncia en Fiscalía para la empresa “Ismerely” por vender productos milagro disfrazados de naturista, cuando tienen fármacos, lo que le ha generado afectaciones a su salud, por lo que pidió a la Dpris clausurarla.

En rueda de prensa acompañada de sus abogados, comentó que conoció a dicha empresa porque una amiga se la recomendó, ya que los productos supuestamente servían para bajar de peso.

Posteriormente, la convencieron para que laborara en la misma y promoviera el producto.

Recordó que durante su estancia sufrió un accidente automovilístico y tuvo una afectación en la rodilla que la orilló a usar rodillera y con varillas, cuando su compañera le dijo que, con dicho producto, que antes tenía el nombre “Flex Tendón”, se le quitaría el dolor y sanaría más rápido.

Narró que a los 2 años de estarlo tomando empezó a notar que algo ocurría, pues empezó con la retención de líquidos en su organismo, llegando incluso a hincharse por completo su pierna derecha

Después la situación de su rodilla lastimada empeoro y desarrollo una afectación en órganos blandos como fueron sus riñones.

Denuncia a empresa Ismerely incluyó análisis de laboratorio

Recaló que abordó a una mujer de nombre “Elisa Ramírez”, dueña de la empresa Ismerely, para comentarle la situación, a lo que le manifestó que se trata de un suplemento alimenticio y que era responsabilidad de quien lo toma y recomienda.

Posteriormente otra persona realizó la misma queja, por lo que la empresa se vio obligada a cambiar el nombre al producto.

Comentó que después de lo acontecido, el producto se cambió de nombre a “FTX PLUS”,

En conjunto con sus abogados mandó a que se le hiciera una revisión con químicos laboratoristas, quienes tras las pruebas correspondientes se detectó que está hecho con compuestos químicos.

Refirió que “esto deja en descubierto la falsa publicidad” de ser un producto hecho a base de ingredientes 100 por ciento naturales, ya que incluye en la receta diclofenaco sódico, siendo éste lo que alivia el dolor, pero solo de manera temporal.

Pero señalaron que no pueden mezclar el compuesto químico con la herbolaria, ya que puede generar afectaciones a la salud.

“Yo lo tuve que dejar de tomar, pero como había personas a las que yo igual les recomendaba el producto, ahora me están reclamando que tienen el mismo problema que yo, mi preocupación es que no solo me afectan a mí, sino a miles, porque, aunque quita el dolor, es momentáneo”, asentó.

Buscarán a personas afectadas

Ante esto, tanto ella como sus abogados Edgar Juárez Juárez y Héctor García García, pidieron a la Dpris y Cofepris que se revise dicho suplemento y a la empresa, ya que los hacen ver como “productos milagro que curan todo” cuando la realidad es otra y muchas personas se han visto afectados.

Los litigantes comentaron que ya presentaron una denuncia en contra de la empresa Ismerely ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 4 de febrero, por delitos en contra de consumo.

Además de que buscarán que más personas se sumen para que se haga una querella colectiva, ya que la empresa tiene presencia igual en Tehuacán y San Martín Texmelucan.