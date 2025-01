La CDH de Puebla pidió a los municipios brindar espacios para abrir más delegaciones en el estado y tener mayor cercanía con los ciudadanos, así como atender de manera pronta alguna queja que reciban por posibles violaciones a derechos humanos y se agilicen los procesos.

Así lo señaló, en entrevista en la segunda edición del año de Ángulo 7 Radio, Isela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), quien agregó que como parte de los retos que se tienen es recuperar la confianza de la gente hacia el organismo, que se perdió en la gestión de Félix Cerezo Vélez.

Manifestó que a nivel nacional Puebla se encuentra en tercer lugar en más quejas, por debajo de la Ciudad de México y Veracruz, por ello se debe tener atención en los 217 municipios, ya que hay zonas con lengua materna y buscarán tener al menos un traductor o en su caso trabajar con el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI) para ello.

Dijo que tan solo del 7 de noviembre del año pasado que asumió el cargo, luego de ser designada por el Congreso local, al 15 de enero de este 2025, han recibido mil 346 quejas, sin embargo, igual se tiene rezago desde el 2021, heredado por la gestión de Félix Cerezo Vélez, que debe atenderse.

Comentó que la CDH Puebla solo tiene delegaciones en la capital y los municipios de Cuetzalan, Teziutlán, Tehuacán, Huauchinango e Izúcar de Matamoros, por lo que planteara a los ayuntamientos que dispongan de instalaciones o inmuebles para aperturar oficinas y la CDH se encargue del recurso del personal.

Recordó que se tiene algunos convenios firmados y se estarán realizando otros con los ayuntamientos en los siguientes días, ya que tienen agendas para capacitaciones a los funcionarios relacionados con el respeto y la protección a los derechos humanos,

“Recibí mucha discrepancia en el funcionamiento para emitir una recomendación, entonces tenemos que trabajar para resolver todos los procesos, a veces la gente piensa que son muy largos los procesos, pero tenemos que hacer una investigación y tener los elementos necesarios ello”, resaltó.

CDH Puebla visitará penales de municipios

Por otra parte, la presidenta de la CDH dijo que como parte de las acciones que realizan es visitar los penales del estado, a fin de conocer las condiciones en que se encuentra la población penitenciaria en los ceresos, por lo que empezará un recorrido en el de Huauchinango con la intención de que sean al menos dos por semana.

Puntualizó que es para ver las necesidades que se llegaran a tener o si hay algún trato mal, o en su caso recibir quejas de las reclusas para que tomen nota de ello y atenderlo.

En ese tenor, recordó que se generó la visita en el penal femenil de Ciudad Serdán, como parte de una labor de invierno en donde acudieron con asociaciones y colectivas, logrando que sus hijos acudieron, lo cual no había ocurrido, así como se hicieron encuestas, visitaron áreas.

Afirmó que las instalaciones son buenas, pues no solo cuenta con comida, sino también con agua, aunque sí con quejas que están muy lejos de sus familias, pero lograron otros beneficios como las áreas para las mamás, que están amplias y eso ayuda a la reinserción.

Refirió que, si bien hay señalamientos de falta de medicinas y alimentos, se han comunicado con las Secretarías de Gobernación y Seguridad, les han dicho que van atenderlo, aunque en el tema de la alimentación tiene que ver más con que “se chocan” de que les dan lo mismo y es lo que van a revisar.

Comentó que se está trabajando en un protocolo para que las mujeres que salgan de las cárceles logren reincersar, con educación y salud para que se puedan integrar a la sociedad, ya que históricamente son las que más son abandonadas en los penales a diferencia de los hombres.

Estudian protocolo para mejorar atención

Por otra parte, Sánchez Soya precisó que uno de los retos que se tienen es mejorar el trato a las víctimas de violaciones de derechos humanos, con una pronta atención a las quejas y revisar si se puede atender a través de otro mecanismo que no sea llegar a una recomendación.

Agregó que están tratando una nueva metodología para formar a profesionales, con una mayor capacitación y que más personas sean atendidas a través de un concepto de igualdad y dignificar a la comisión de adentro hacia afuera, desde el trato como colaboradores y que las víctimas se sientan cobijadas.

Esto, pues reconoció que “lamentablemente” en el tema de los derechos humanos, Puebla es uno de los estados que más tiene y la pretensión no solo es que lleguen, sino que los procedimientos que se abran sean correctos y ágiles para que la gente confíe en la labor de la comisión.

Lo anterior, porque mencionó que las recomendaciones no son vinculantes y no pueden estar sometidos a un castigo las autoridades, ya que, si la gente piensa que va a tener una sanción cambiaria, pero, esa no es la esencia de la comisión, sino la de defender al pueblo.

Manifestó que con el protocolo que trabajan buscan que las quejas que se presentan en Oficialía sean revisadas antes de que lleguen con los visitadores, con el fin de determinar si es necesario que pasen con ellos o se resuelva en otra área.