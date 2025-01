La Secretaría de Medio Ambiente se reunirá con las organizaciones que manifestaron su inquietud por el Centro de Transformación que se tiene pensado para Cholula. Señaló que esperan que la Profepa avale el plan de abandono y cierre total del relleno sanitario, tras ser clausurado.

Así lo declaró en entrevista luego de la rueda de prensa del gobernador Alejandro Armenta Mier, la titular de la dependencia, Rebeca Bañuelos Guadarrama, quien agregó que la administración estatal siempre estará abierta a atender a todas las voces que se pronuncien sobre este tema.

Previó que sería la siguiente semana se realizarán mesas de trabajo con las organizaciones sociales, ya que este viernes se tendrá un acercamiento con los alcaldes de la región y, a partir de esto, se empezarán las mesas de trabajo para que tanto organizaciones como pobladores participen.

Dijo que las mesas de trabajo serán en conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob) que encabeza Samuel Aguilar Pala, que es la instancia pertinente en los temas sociales para escuchar todos los puntos de vista cada vez que se realice un proyecto en el estado.

“Como lo ha dicho el gobernador, nosotros vamos a tomar en cuenta a todos, independientemente de eso, tenemos que resolver un problema que es la gestión de los residuos sólidos urbanos y lo haremos en compañía siempre de los grupos sociales y municipios”, expresó.

Es importante mencionar que la Unión de Pueblos en Contra del Basurero de Cholula reiteró su preocupación por el funcionamiento de los Centros de Transformación de Residuos. Por ello, pidieron que instancias como la Secretaría de Medio Ambiente consideren su opinión.

Profaj ya entregó plan de cierre

En ese tenor, la funcionaria estatal comentó que en la visita que tuvieron a la Ciudad de México, en donde se reunieron con la procuradora Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy Tamborrell, ésta le informó que la empresa que estaba a cargo del relleno ya entregó el plan de cierre.

Tras esto, explicó, lo están revisando y una vez que lo acepte se tendrá que iniciar con las acciones para el cierre total y abandono del sitio, ya que la idea es que en ese lugar se ponga en marcha un centro de transformación de desechos como lo planteó el mandatario.

Sin embargo, precisó que no sería el único, ya que se contempla al menos otros cuatro predios en las regiones de Tehuacán, Tepeaca y Tecamachalco, aunque se están evaluando otras zonas, ya que lo que se busca es socializar la idea de que no son rellenos sanitarios, sino centros de disposición final con el menor porcentaje posible.

Remarcó que el objetivo es que se revalorizar y recicle la mayor cantidad de residuos tanto orgánicos e inorgánicos, al resaltar que en de Cholula ya no se toma en cuenta porque va a entrar en una etapa de cierre definitiva.

Profaj, sin interés en Centro de Transformación: Medio Ambiente

Mencionó que la empresa Profaj Hidro Limpieza no ha manifestado su intención de operar el sitio donde se tiene pensado instalar el Centro de Transformación, informó la titular de Medio Ambiente. Reiteró que se está atendiendo el problema que se tiene en el Cholula para evitar una afectación ambiental mayor y por eso están a la espera de que se inicie con el proceso de abandono.

Asimismo, Bañuelos Guadarrama manifestó que se contempla un proyecto para atender la generación de residuos desde su origen, el cual se pondrá en marcha en mercados municipales en donde se genera una gran cantidad y que lleguen a una disposición final generando una economía circular, contemplado entre 40 y 60 puntos.

Respecto a los 21 municipios que tiraban la basura en el relleno de Cholula, la secretaria precisó que tienen convenio con el de Puebla, pero será un tema que abordará en la reunión con ediles de la región, ya que igual hay otros puntos que se tiene cerrados y la idea es buscar otras opciones.

No obstante, recalcó que no se tiene, por el momento, un riesgo de saturación el relleno de Chiltepeque porque tiene un buen plan de manejo y está diseñado para un cierto número de toneladas y no implica una emergencia ambiental, pero antes de que eso suceda se trabaja en los centros de transformación de residuos.

Finalmente, mencionó que se tiene reporte que hay al menos puntos en donde de manera irregular están tirando la basura, por lo que son temas que se están atendiendo para dar una solución a los ayuntamientos y evitar un riesgo de contaminación.