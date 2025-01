El gobierno de México buscará que Estados Unidos mantenga el programa CBP One para atender el tema migratorio, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que consideró que regresar al mecanismo que ofrece “Quédate en México” es una medida unilateral.

Durante su conferencia, Sheinbaum Pardo recordó que “Quédate en México” fue un esquema que Trump implementó en su primer periodo de gobierno, pero la medida cambió con el CBP One que favoreció al fenómeno migratorio.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que al establecer un diálogo como Trump, la propuesta que el gobierno de México planteará será mantener el CBP One o poner en marcha otro esquema similar que pueda funcionar desde países de Centroamérica.

“No sabemos si va a desaparecer o no (CBP One), pero nosotros queremos que si desaparece se establezca algo similar, es una decisión unilateral para que quien quiera tener asilo en los Estados Unidos, que no entren en Estados Unidos, sino que esperen en otro país y por eso es nuestra insistencia.