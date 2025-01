La renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial es consecuencia de una decisión de la SCJN, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aseguró que “no tenía sentido” que continuarán en el proceso de selección de aspirantes a la elección judicial.

En la “mañanera del pueblo”, Sheinbaum opinó sobre la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, la cual sostuvo no fue una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Sheinbaum recordó que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que determinó que el Comité no seguiría a cargo del proceso.

“Fue una decisión de la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación) no continuar con los trabajos, entonces pues sí, ya que tenía que hacer el Comité (de Evaluación) si ya no iban a trabajar. ¿Por qué lo ponen así como renuncian, pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad”.