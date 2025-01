Al presentar evidencias de expertos de Cofepris. la Secretaría de Marina (Semar) y del IMSS-Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la producción de fentanilo no corresponde a las condiciones mostradas por el medio The New York Times.

En su conferencia, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que la aclaración que su gobierno hace al medio estadounidense por el reportaje sobre la producción de fentanilo, es porque este “no es creíble” y a lo que apelan es al “derecho a la verdad”.

“Aquí no es la publicación de cómo fabrican los opioides, porque sobre eso se ha publicado varias veces, estamos hablando de cómo producen estos artículos a partir de información que no es creíble”.

El pasado 29 de diciembre, las periodistas Natalie Kritoeff y Paulina Villegas publicaron en The New York Times un reportaje sobre la producción de fentanilo en un supuesto laboratorio ubicado en el centro de Culiacán, Sinaloa.

En las fotografías que acompañan al reportaje, el responsable de producir el fentanilo, conocido como “cocinero” aparece solo con un cubrebocas pese a lo tóxico que resulta la combinación de los químicos que conforman esta droga sintética.

Sobre la evidencia del reportaje, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svrach Pérez sostuvo que si la droga estaba produciendo se tratara de fentanilo, el cocinero hubiera “caído fulminado producto de los vapores” generados por la síntesis química del opioide.

“La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos, es decir, 200 microgramos, lo equivalente a tres o cuatro granos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina”.

En ese sentido, Svrach Pérez aseguró que cuando una persona está expuesta a un opioide sintético, como el fentanilo, la inhalación o contacto de las mucosas, incluso por una cantidad equivalente a cuarto o cinco granos de sal, produce un grado de toxicidad que compromete la vida de quien maneja los químicos.

Además, aclaró que la supuesta “tolerancia” a la toxicidad del fentanilo que señalan las reporteras desarrolló el “cocinero”, no es posible fisiológicamente y no hay evidencia científica de esta supuesta resistencia a los efectos de la droga.

En su participación, la teniente Juana Peñaloza Ibarra, química analista de precursores de la Secretaría de Marina, apuntó que el reportaje solo menciona a sustancias como el hidróxido de sodio y la acetona, pero no hay referencia a los principales precursores para sintetizar el fentanilo como el 4ANPP, anilina y cloruro de propionilo.