El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el gobierno del Estado de México iniciaron una campaña para alfabetizar a 150 mil mexiquenses durante este 2025. Prevén que en 2026 se alcance a otras 200 mil personas en la misma situación.

Durante la firma de convenio para iniciar con esta campaña, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, señaló que son un total de 350 mil personas que actualmente no saben leer ni escribir en 125 municipios de esta entidad.

Expuso que, a nivel nacional, hay un total de 4 millones de personas en esta situación, de ellos, el 53 por ciento son mujeres. Por ello, resaltó la importancia de esta campaña en el Estado de México ya que prevén que en 2026 se pueda declarar a la entidad como territorio libre de analfabetismo.

Precisó que, en materia de rezago educativo, en el Estado de México, 854 mil no cuentan con la primaria y 2 millones 51 mil no culminaron la secundaria. Mientras que, a nivel nacional, existen 27 millones de personas mayores de 15 años en rezago educativo. De ellos, más de 6 millones no concluyeron la primaria y más de 16 millones la secundaria.

Contreras Castillo comentó que se trabaja prioritariamente para avanzar en el combate del analfabetismo. Aseguró que, con este tipo de campañas, en 2026 la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, podrá declarar al país territorio libre de analfabetismo.

Llaman a sumarse a campaña de alfabetización de INEA

Durante el evento, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez invitó a todos los servidores públicos a participar en esta jornada de alfabetización y sumar a más mexiquenses a ejercer el derecho a la educación.

Además, anunció la apertura de un aula de alfabetización dentro de Palacio de Gobierno, recordando que es la casa del pueblo. Afirmó que se trabaja por garantizar la educación como un derecho, no como un privilegio.

Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, afirmó que compartir el poder de la palabra escrita es una responsabilidad de todos como sociedad, porque aprender a leer y escribir permite a las personas tomar conciencia de su lugar en el mundo y asumir su rol en la historia.

“La alfabetización es una de las formas más eficaces de cultivar y demostrar la capacidad del pensamiento analítico y crítico; de darle sentido al mundo que nos rodea e inspirar nuestras acciones” Mario Delgado Carrillo

Señaló que en la Cuarta Transformación retomó la voluntad política para apoyar a jóvenes y adultos en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Con ello, reconoció, se salda la deuda social que se tiene con los sectores históricamente marginados.

M.H.C.