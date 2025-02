La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en el conflicto entre Israel y Palestina debe construirse una “salida pacífica”. Apuntó que la política exterior de México reconoce a ambos pueblos como Estados.

En la conferencia que ofreció en Querétaro, la presidenta Sheinbaum Pardo comentó que México mantiene, desde hace años, una posición de reconocimiento a las dos naciones.

“México ha tenido una posición, desde hace años, no solo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, viene de antes, de reconocimiento del Estado Palestino y al mismo tiempo del Estado de Israel”.

La postura de la presidenta Sheinbaum Pardo respecto al conflicto entre Israel y Palestina contrasta con las afirmaciones de Donald Trump.

Ayer, el presidente de Estados Unidos recibió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Tras el encuentro, ambos mandatarios dieron un mensaje en la Casa Blanca. Trump aseguró que “Estados Unidos tomará el control de Franja de Gaza”.

Trump aseguró que el proceso de reconstrucción de Gaza no debe quedar en manos de las mismas personas.

Además de fijar una postura sobre el conflicto Israel y Palestina, la presidenta Sheinbaum Pardo también opinó sobre el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba.

La mandataria recordó que la posición de México no es a favor de los bloqueos económicos, ya que dañan a los pueblos más que a los gobiernos. En ese sentido, dijo que “cerra la puerta y no dialogar” no construye soluciones.

En enero, Israel y Palestina acordaron un alto al fuego

Después de 15 meses de conflicto, Israel y Palestina llegaron a un acuerdo de alto al fuego, el cual incluyó la entrega de 33 rehenes. Así como el retiro progresivo de las tropas israelíes en ubicadas al norte de la Franja de Gaza.

El conflicto entre Israel y Palestina inició el 7 de octubre de 2023 con el asalto que militares de Hamás hicieron a territorio israelí. En ese momento, tomaron como rehenes a 250 personas y asesinado a mil 200 ciudadanos.

Las autoridades palestinas, la ofensiva que Israel emprendió dejó como saldo 46 mil 700 muertos.