Constructores y desarrolladores de vivienda adeudan mil 962 millones de pesos al Infonavit y no entregaron 7 mil 788 casas, lo que afectó a las aportaciones que realizan los trabajadores, informó Octavio Romero Oropeza.

En la “mañanera del pueblo”, el director del Infonavit presentó tres casos de corrupción que implicaron la entrega de recursos a constructores que, pese a obtener recursos para el desarrollo de vivienda, no entregaron las obras.

El primer caso de corrupción, Romero Oropeza explicó corresponde al programa Fondo de Estímulo a la Redensificación y Ubicación de la Vivienda (Feruv), el cual fue propuesto por la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit.

Precisó que por este programa, entre 2013 y 2018 el Infonavit entregó 3 mil millones de pesos para la construcción de 8 mil 852 viviendas a 76 desarrolladores.

Sin embargo, a la fecha, 18 desarrolladores adeudan 962 millones de pesos y la construcción de 700 viviendas está inconclusa.

El segundo de corrupción es del programa Crédito Integral Total (CIT) propuesto por la Dirección Sectorial de los Trabajadoras con un presupuesto de 724.5 millones de pesos para construir 9 mil 451 viviendas entre 2016 y 2018.

Por este programa, 13 desarrolladores -señaló Romero Oropeza– adeudan más de mil millones de pesos y el 75 por ciento de las viviendas (7 mil 88 espacios) no se construyeron.

Desde 2014, sólo el 24% de los 834 proyectos de vivienda se concluyeron y entregaron. Una alarmante realidad denunciada por Octavio Romero Oropeza, director del @Infonavit. pic.twitter.com/gvZmjfENSJ — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 8, 2025

En cuanto al tercer caso de corrupción, el titular del Infonavit indicó que las direcciones sectoriales de los Trabajadores y Empresarial recurrieron de 2014 a la fecha al programa de Crédito Integral para la entrega de recursos.

Por este programa, en cinco años solo se construyeron 366 viviendas. Romero Oropeza comentó que al no contar con información documental sobre los proyectos presentados, no es posible identificar el total de los desarrollos de vivienda que no se concretaron.

Finalmente, el director del Infonavit comentó que de 2014 a la fecha, quienes eran parte de las direcciones sectoriales de los Trabajadores y Empresarial aprobaron 834 proyectos de construcción de 142 mil 685 viviendas, pero solo fueron entregadas 34 mil 892 casas, lo que representan un 24 por ciento.