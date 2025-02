Pobladores de Zacacoapan, junta auxiliar de Eloxochitlán, impugnaron ante el TEEP y la Sala Regional del Tepjf la elección de dicha comunidad, luego de que el alcalde Delfino Hernández Hernández no respetó los usos y costumbres, ni tampoco los consultó como pueblo indígena.

En entrevista con este medio, comentaron que el viernes se tuvo una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) en Puebla capital, sin embargo, el edil no llegó y solo acudieron los regidores a quienes les hicieron ver que la Constitución está por encima de cualquier ley, pero los concejales se negaron y respondieron que se fuera a tribunales.

Relataron que, aunque plantearon que se llegara a un acuerdo, no obstante, los integrantes del Cabildo no quisieron, pues “incluso ni sabían”, ya que igual acudieron con un abogado pero que no es del municipio, sino de la capital, por lo que no aceptaron que dicha persona estuviera.

Insistieron que lo que buscan es que se respete la asamblea comunitaria realizada el 10 de enero de 2025, donde se nombraron las autoridades locales mediante la normatividad indígena, quedando electo Heriberto Villar Antonio, quien sí es originario de la comunidad.

Afirmaron que la ley no se negocia y que sea Villar Antonio quien fue electo para que tome protesta y sea la autoridad, además de que se nombre como gobierno comunitario indígena de zakatl koapak.

Por ello, manifestaron que en una primera instancia acudieron al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) e impugnaron la convocatoria porque no fueron consultados como comunidad, sin embargo, los magistrados fallaron en su contra.

Antecedentes

Ante esto, pobladores de Zacacoapan acudieron a la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) el pasado 28 de enero para impugnar la elección. Confían en que se pueda dar un resultado positivo y se eche abajo el proceso que hizo el alcalde.

Además, igual el pasado viernes primero de febrero se presentó un juicio de la ciudadanía para la protección de los derechos políticos-electorales en el TEEP, en contra de los resultados, tanto porque no se consultó a la comunidad indígena y porque la persona electa, Hermeregildo García García, no es de la demarcación y “fue impuesto”.

Zacacoapan impugnan elección; TEEP debe resolver: Segob

Al respecto, el titular de la Segob, Samuel Aguilar Pala, comentó que se reunió con el edil de Eloxochitlán el miércoles al que se le dio una capacitación y asesoría de cómo se va a proceder ante este tipo de casos, aunque “seguramente” será el tribunal el que tendrá que resolverlo.

“Nosotros estamos sujetos a lo que diga la ley y vamos a respetarla, en ese caso somos respetuosos cuando ha habido elección en donde no se respeta la ley, pues se tiene que sujetar a ello, la máxima autoridad es el tribunal y es el que va a definir y dictaminar si fue correcta o no”, expresó.

Hizo énfasis en que como gobierno respetan “la autonomía de los ayuntamientos”, pero igual tienen que asesorar y comunicarles las disposiciones legales en cada tema.

Finalmente, precisó que solo se tienen pendientes 12 juntas auxiliares donde no tiene autoridades electas y se deberá nombrar un concejo subalterno, dos de ellas en la capital poblana, mientras los ayuntamientos llevan a cabo las nuevas elecciones.

Recordó que son 659 juntas auxiliares y el próximo 9 de febrero tomarán protesta los presidentes que fueron electos en el proceso normal del pasado 26 de enero, que fueron 647, lo que catalogó como un éxito.